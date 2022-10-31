Скандального Насирова отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в 523,2 млн грн

Если Насиров не внесет залог, то будет находиться в СИЗО до 17 декабря.

Скандального бывшего главу ГФС Романа Насирова суд отправил в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн. грн.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Следствие подозревает бывшего руководителя Государственной фискальной службы в получении взятки в особо крупном размере, а именно – 722 млн гривен.

"По версии следствия глава ГФС Украины при пособничестве своего советника в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере 3,2 млрд гривен", — говорится в сообщении.

Насиров будет находиться в СИЗО до 17 декабря 2022 с альтернативой внесения 523,2 млн гривен залога. Если Насиров заплатит залог, то он должен прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову, не выезжать из г. Киева без разрешения детектива, прокурора или суда, сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства и работы, воздерживаться от общения с другим подозреваемыми по делу и свидетелями, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

История скандального Романа Насирова

Руководитель ГФС Роман Насиров был задержан по подозрению в коррупционных действиях еще в 2017 году. Однако тогда Насирову удалось избежать наказания. Чиновник утверждал, что он болен и якобы не причастен к схемам. Роман Насиров известен также из-за ряда своих заявлений, в частности он отказался показывать журналистам свой электронный браслет, заявив, что тот в "интимной зоне".

После скандала о деле Насирова медленно забывали. А уже 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы ГФС и возобновил его, назначив выплатить компенсацию за время вынужденного прогула в размере 183 342 гривны 84 копейки. В начале 2018 года Кабмин решил уволить главу Государственной фискальной службы Насирова. Как пояснили в суде, решение об увольнении Насирова основывалось исключительно на наличии у него двойного гражданства, которое не удалось доказать. Хотя Великобритания подтвердила, что у тогдашнего главы ГФС есть их паспорт.

Все дошло даже до того, что подозреваемый в коррупции в 2019 году баллотировался на пост президента Украины, однако стал абсолютным аутсайдером.

В ноябре 2019 года ВАКС начал рассматривать дело против Насирова.

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