Скандального военкома Борисова из Одессы снова отправили в СИЗО

Суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В четверг, 30 мая, по ходатайству прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову суд избрал меру пресечения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Скандального военкома отправили под стражу в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 140 миллионов гривен.

Бывший начальник Одесского ОТЦК и СП подозревается в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Ранее, 28 мая, бывший одесский военком Евгений Борисов был задержан работниками ГБР на выходе из следственного изолятора после того, как за него был внесен залог в размере 12 млн гривен. Ему сообщено о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен.

Напомним, что против Борисова возбуждено уголовное производство по нескольким статьям УК Украины. В 2023 году ГБР задержал бывшего военкома и суд взял его под стражу.

Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен, однако постепенно суды уменьшили сумму залога до 12 млн гривен. Санкции статей, ранее инкриминируемых задержанному, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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