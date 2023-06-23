Скандального военкома Одесчины уволят с должности, но не из армии — Данилов

По фактам вероятной коррупции начальника ТЦК Одесской области, которые были озвучены журналистами, будет проведена тщательная проверка.

В пятницу, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский дал срочное поручение немедленно уволить с должности военкома Одесской области Евгения Борисова, фигурирующего в громком уголовном производстве. При этом он останется военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов.

“Во время войны мы не можем уволить человека из Вооруженных сил. Он будет уволен именно с этой должности... Куда он отправится — уже решение за командиром... Он не увольняется из армии”, — объяснил он.

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Кроме того, Алексей Данилов заверил, что по фактам, озвученным журналистами, будет проведена тщательная проверка.

“Если они подтвердятся, тогда уже будут совсем другие органы разбираться... Несмотря на то, что мы на сегодняшний день свободны от закона о заполнении деклараций... это не значит, что нет права НАПК проверять ваше финансовое состояние. Поэтому все должны быть готовы к этому, что в любой момент могут начаться такие проверки", — подчеркнул он.

Напомним, ранее ТСН.ua собрал все, что известно о скандальном одесском военкоме Евгении Борисове и кто его может "покрывать".

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