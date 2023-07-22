Скандальному одесскому военкому объявлено подозрение: Зеленский сообщил подробности

Бывший глава Одесского ТЦК и СП подозревается в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы.

В субботу, 22 июля, правоохранители доложили президенту Владимиру Зеленскому о ситуации с бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым, в отношении которого ДБР уже открыло уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением.

Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале.

“Ему [Борисову] сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы. Логично, что одним только увольнением эта история не должна была завершиться”, — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора продолжают необходимые следственные и процессуальные действия, все подробности, которые можно будет обнародовать, правоохранители представят обществу.

Президент также сообщил, что в Украине идет всеобщая проверка территориальных центров комплектования, то есть военкоматов.

“Каждое такое “кабинетное” нарушение в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение – неизбежна”, — подчеркнул Зеленский.

Что сообщили в ГБР

В Государственном бюро расследований конкретизировали, что бывшего военкома подозревают:

в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот тысяч рублей превышает его законные доходы (ст.368-5 УК Украины);

в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч.5 ст.407 УК Украины);

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч.4 ст.409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

В то же время в ДБР уточнили, что место нахождения подозреваемого все еще устанавливают.

Напомним, экс-руководитель Одесского регионального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов присвоил 188 миллионов гривен. Это рекорд незаконного обогащения, который удалось обнаружить НАБУ.

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