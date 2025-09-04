ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
952
Время на прочтение
2 мин

Скандальной экс-главе Хмельницкой МСЭК разрешили выйти из-под стражи: подробности

Эксглава МСЭК выпущена под залог в 20 миллионов гривен.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Скандальную эксочильницу Хмельницкой МСЭК выпустили из-под стражи: подробности

Скандальную эксочильницу Хмельницкой МСЭК выпустили из-под стражи: подробности

Дополнено новыми материалами

Бывшую главу МСЭК Хмельницкой области Татьяну Крупу, подозреваемую в коррупции, разрешили освободить из-под стражи. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения на залог в размере 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд.

Это решение было принято согласно Уголовно-процессуальному кодексу, предусматривающему, что общий срок содержания под стражей во время досудебного расследования не может превышать 12 месяцев по делам о тяжких преступлениях. К моменту принятия решения подозреваемая уже провела под арестом 11 месяцев.

ВАКС обязал ее до 4 ноября 2025 выполнять ряд обязанностей:

  • носить электронный браслет;

  • не выезжать из Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда;

  • сдать загранпаспорт и другие документы, разрешающие выезд из Украины;

  • появляться по каждому требованию следователя, прокурора или суда;

  • воздерживаться от общения с работниками и бывшими работниками Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, а также с теми, кто обращался туда за услугами.

Согласно источникам РБК-Украина, что залог еще не был внесен. В случае же внесения на Крупу суд возложил процессуальные обязанности.

Напомним, работники ДБР обнаружили у депутата Хмельницкого городского совета более 1,5 миллиона долларов наличными и недвижимость, которые она не задекларировала. Если факт незаконного обогащения будет доказан в суде, женщина проведет за решеткой до 10 лет.

Также подозреваемая в незаконном обогащении Татьяна Крупа, вокруг которой осенью возник громкий скандал, продолжала занимать должность главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Тогда ее уволили с должности вместе с ликвидацией Хмельницкой областной МСЭК.

Дата публикации
Количество просмотров
952
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie