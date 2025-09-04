Скандальной экс-главе Хмельницкой МСЭК разрешили выйти из-под стражи: подробности

Скандальную эксочильницу Хмельницкой МСЭК выпустили из-под стражи: подробности

Бывшую главу МСЭК Хмельницкой области Татьяну Крупу, подозреваемую в коррупции, разрешили освободить из-под стражи. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения на залог в размере 20 миллионов гривен.

Это решение было принято согласно Уголовно-процессуальному кодексу, предусматривающему, что общий срок содержания под стражей во время досудебного расследования не может превышать 12 месяцев по делам о тяжких преступлениях. К моменту принятия решения подозреваемая уже провела под арестом 11 месяцев.

ВАКС обязал ее до 4 ноября 2025 выполнять ряд обязанностей:

носить электронный браслет ;

не выезжать из Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда;

сдать загранпаспорт и другие документы, разрешающие выезд из Украины;

появляться по каждому требованию следователя, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с работниками и бывшими работниками Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, а также с теми, кто обращался туда за услугами.

Согласно источникам РБК-Украина, что залог еще не был внесен. В случае же внесения на Крупу суд возложил процессуальные обязанности.

Напомним, работники ДБР обнаружили у депутата Хмельницкого городского совета более 1,5 миллиона долларов наличными и недвижимость, которые она не задекларировала. Если факт незаконного обогащения будет доказан в суде, женщина проведет за решеткой до 10 лет.

Также подозреваемая в незаконном обогащении Татьяна Крупа, вокруг которой осенью возник громкий скандал, продолжала занимать должность главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Тогда ее уволили с должности вместе с ликвидацией Хмельницкой областной МСЭК.