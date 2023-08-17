Скандальной защитнице УПЦ МП сообщили о подозрении: провоцировала стычки в Лавре

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении скандальной блоггерке, которая провоцировала стычки и религиозную рознь во время массовых акций в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и Офисе генерального прокурора.

"Служба безопасности собрала доказательную базу еще на одну пророссийскую пропагандистку, которая публично отрицала вооруженную агрессию РФ и провоцировала религиозную ненависть", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурантка принимала участие в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля 2023 года. Также она "разгоняла" в соцсетях собственные видеостримы, в которых подстрекала людей сопротивляться действиям правоохранителей.

Кроме того, в Офисе генпрокурора сообщили, что подозреваемая также активно участвовала в протестах против выселения УПЦ Московского патриархата из Киево-Печерской Лавры, а также перехода УПЦ МП в Православную церковь Украины.

На своей странице в Facebook блогерша отрицала российскую вооруженную агрессию, а войну в Украине называла "внутренним гражданским конфликтом". Кроме того, она распространяла собственные "прогнозы" о "неотвратимости" захвата всей Украины и пыталась дискредитировать украинских военных. Затем этот деструктивный контент подхватывали российские пропагандистские телеканалы и интернет-ресурсы.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантки в пользу страны-агрессорки России.

Во время обыска по месту жительства в Киеве правоохранители обнаружили компьютерную технику, которую она использовала в преступных действиях.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по статье "изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, выраженное в представлении ее как внутреннего гражданского конфликта".

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантки и избрании ей меры пресечения. Злоумышленнице грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в марте этого года юрист УПЦ МП пригрозила "крестными ходами" из-за выдворения из Лавры. Тогда Веренко УПЦ МП Виктория Кохановская заявила, что в Украине якобы проходят преследования граждан за религиозные убеждения.

Уже в апреле защитницей УПЦ МП заинтересовалась СБУ. Ее забрали на допрос 10 апреля. Со временем суд назначил круглосуточный домашний арест с электронным браслетом за хулиганские действия на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

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