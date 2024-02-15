Скандальные нормы в законопроекте о мобилизации: Стефанчук рассказал, будут ли изменения

Закон о мобилизации один из сложнейших документов, который был в Верховной Раде Украины.

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Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.



"Это пожалуй один из самых сложных законопроектов, который был в Верховной Раде Украины. Очень важно на законодательном уровне прописать все те вещи, которые бы не нарушали тех или иных красных линий. Для меня это вопрос разумного баланса между обязанностью и правами человека, и второе – это не нарушение Конституции Украины.Против нас воюет одна из сильнейших армий мира и она берет не военным мастерством, не новейшими технологиями, а количеством людей… И мы должны четко осознавать, что они уже объявили дополнительные волны мобилизации… Мы должны что-то противопоставлять им и потому, мы ищем вариант, который бы с одной стороны дал возможность и дальше удерживать линию обороны, а также проводить соответствующие контратаки, а с другой – он обеспечивал справедливость, и потому, когда мы говорим о банковских картах и об другой – это конечно, должно быть пересмотрено… Мне кажется, должно быть отражено в этом законопроекте, что любые меры принудительного воздействия должны быть исключительно по решению суда… Есть решение суда – пожалуйста, ты должен претерпеть ты или другие последствия», — заявил Стефанчук.



Относительно темы аспирантов он отметил, что существенное их увеличение может быть свидетельством новых схем для уклонения от мобилизации.



"Люди, которые действительно хотят идти в науку, они должны беспрепятственно осуществлять свое право на получение соответствующей научной степени. А для этого должно быть соответствующее отчет, что ты сделал, а не просто на 4 года отсрочки от армии, потому что ты где-то нашел" возможность устроиться в аспирантуру И с другой стороны – не должно быть дискриминации по форме оплаты, платит ли это бюджет, или это платит контракт Мы сейчас с большим количеством народных депутатов, которые являются докторами наук, профессорами, готовим соответствующую поправку. профессорская поправка... мы будем настаивать, чтобы она прошла в этот законопроект... Мы хотим защитить тех аспирантов, которые действительно хотят двигать украинскую науку", — сказал Стефанчук.

Напомним, ранее сообщалось, что ТЦК может посетить и ночью, адвокат рассказал, при каких условиях мужчины обязаны открыть дверь.

Кроме того, мы ранее информировали, сколько налогов нужно будет заплатить во избежание мобилизации.

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