Скандальные закупки: оператор газотранспортной системы Украины заказал кресла на 1,2 млн грн

Не успели утихнуть скандалы с овощерезками, барабанами и брусчаткой, как стало известно об очередном факте циничного хищения денег на государственных закупках.

Оператор газотранспортной системы Украины закупил 8 рабочих кресел. Общая сумма заказа составляет 1,2 млн. грн.

Об этом сообщает телеграм-канал "Шо по деньгам?".

Закупка кресел/Скриншот

Подробности

Согласно документации, каждое кресло Sedus Mr.24 стоит 153,6 тысячи гривен. Очевидно, что закупку провели для диспетчеров газотранспортной системы.

Закупка кресел/Документ

Такое кресло в Британии стоит 1163 фунта стерлингов, что составляет около 55 тысяч гривен. Другими словами – это в 3 раза дешевле.

Закупка кресел/Скриншот

По мнению представителя Федерации работодателей Украины Александра Соколовского, кресла с идентичными характеристиками можно было заказать у отечественных производителей.

"Погуглил, есть подобное, с теми же параметрами, явно не хуже дизайна и значительно дешевле, чем цена таких же за рубежом. Неужели не слышали о своем к своему…" и о том, что украинская экономика едва держится? Пока…", – констатировал Соколовский.

Напомним, ранее разразился скандал с закупками Минобороны. Так, стоимость формы для военных выросла втрое во время доставки.

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