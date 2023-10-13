Скандальный блогер и экс-разведчик, сбежавший в РФ, получил обвинения в госизмене

Департамент внутренней безопасности Нацполиции установил личность бывшего сотрудника украинской разведки, 52-летнего офицера, бежавшего в 2015 году в РФ и занимавшегося там антиукраинской пропагандой. Ему сообщили о подозрении в совершении государственной измены.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

”Фигурант выдавал себя за независимого блогера и аналитика, использовал вымышленное имя и распространял российские нарративы под руководством кураторов из Кремля”, — говорится в сообщении.

Судя по обнародованной информации, речь идет о пропагандисте, известном под псевдонимом Андрей Ваджра, который с 2008 года публиковался в соцсетях, а затем создал собственные ресурсы "Русская правда" и Alternatio.org.

Эксразведчик и скандальный блоггер Андрей Ваджра / Фото: скриншот с видео

На сайте Офиса генерального прокурора сообщается, что подозреваемый в государственной измене офицер до апреля 2014 года работал в разведывательном органе Украины.

"Обладая соответствующими профессиональными навыками, опытом и специальными знаниями в сфере проведения информационных операций, с 2013 по 2023 год он помогал государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины. Координируя свои действия с представителями РФ, он осуществлял информационную деятельность под псевдонимом и вымышленной легендой аналитика и публициста.Подозреваемый распространял нарративы российской пропаганды, которые, начиная с 2013 года, использовало высшее военно-политическое руководство РФ", — говорится в сообщении.

В 2015 году он переехал в Россию, где продолжил противоправную деятельность – оправдывал действия вооруженных сил РФ, призывал граждан Украины сотрудничать с оккупантами и совершать действия с целью ликвидации украинского государства.

После начала полномасштабного вторжения он стал автором публикаций "На наших глазах закрывается проект "Ukraina", "О нравственном одичании укропатриотов", "Почему Украина никогда не победит", "Единственное спасение для украинцев — Россия" и т.д.

Оперативники ДВБ совместно со следователями ГБР собрали доказательную базу по этому делу и объявили бывшему разведчику о подозрении по ч.1 и ч.2 ст.111 УКУ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, правоохранительные органы заочно объявили о подозрении в государственной измене около 400 полицейским, которые остались на оккупированных территориях и стали сотрудничать с захватчиками.

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