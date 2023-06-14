Скандальный экс-судия Чаус получил десять лет тюрьмы за взяточничество

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Высший антикоррупционный суд вынес приговор бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"14 июня 2023 года коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор бывшему судье Днепровского районного суда города Киева, разоблаченному на вымогательстве и получении неправомерной выгоды в 150 тыс. долл. США (более 3,7 млн грн по курсу НБУ по состоянию на момент совершения преступления)", – говорится в сообщении.

Согласно приговору, Чаусу назначено наказание – десять лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судебной ветви власти сроком на три года с конфискацией имущества.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Дело Чауса

Бывший судья обвиняется во взяточничестве. В 2016 году его разоблачили на взятке в 150 тысяч долларов. Деньги он спрятал в банке и зарыл в огороде. Когда их нашли – он сразу же исчез. Чауса объявили в международный розыск.

Он уехал в Молдову, где просил о политическом убежище. Получил отказ. Весной 2021-го его якобы угнали и вывезли из Молдовы в Украину. Уже летом он сам появился в сельсовете Винницкой области. После этого скандального судью задержали в "Феофании".

В августе Чауса поместили в СИЗО, затем отправили под домашний арест. В ноябре НАБУ и САП передали в суд дело экс-судьи. Начались слушания. В феврале 2022-го ему сменили меру пресечения на залог.

Читайте также: