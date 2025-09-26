Скандальный экс-военком Борисов снова на свободе: как и за что задерживали бывшего руководителя Одесского ТЦК

Евгений Борисов / © РБК-Украина

Дело бывшего эксчельника Одесского ТЦК и СП Евгения Борисова снова оказалось на слуху.

Он обвиняется в многомиллионных злоупотреблениях, приобретении элитной недвижимости за рубежом, роскошных автомобилях и организации схем уклонения от мобилизации.

В пятницу, 26 сентября, Борисов в очередной раз выпустили из СИЗО после внесения многомиллионного залога — подробнее читайте в материале ТСН.ua.

Кто такой Евгений Борисов

Евгений Борисов — полковник Вооруженных сил Украины и скандальный эксочельщик Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Он родился в 1972 году в Одессе. Учился в военном училище противовоздушной обороны в Ленинграде, а также в Киевском национальном университете и национальном университете обороны.

Евгений Борисов / © armyinform.com.ua

Борисов имеет ученую степень кандидата наук по юриспруденции. Более 20 лет он работал в военкоматах Одессы с 2019 года возглавлял Одесский городской военкомат и территориальный центр комплектования.

В каких скандалах фигурирует Борисов

Евгений Борисов стал фигурантом многих коррупционных и уголовных производств с большими инкриминируемыми суммами преступлений.

В центре одного из коррупционных скандалов Борисов оказался в конце апреля 2023 года. Тогда в расследовании «Украинской правды» сообщалось, что семья, в то время глава Одесского военкомата, владеет в Европе элитной недвижимостью и дорогостоящими автомобилями.

Как отмечали журналисты-расследователи, было зафиксировано не менее пяти незаконных эпизодов с участием Борисова:

импорт премиального автомобиля, замаскированного под гуманитарный груз;

факт проживания его семьи в недвижимости, арендуемой за государственные средства (5000 евро в месяц);

приобретение матерью военкома дорогого дома в Марбелье (Испания) за 3,95 миллиона евро;

собственно пребывание Борисова на отдыхе в Испании в декабре 2022 — январе 2023 года;

оформление женой на себя офиса в элитном центре Марбельи в январе 2023 года.

В 2023 году Одесский военкомат под руководством Борисова привлек внимание рядом скандальных инцидентов. Среди них — вручение повесток с использованием автомобиля скорой помощи и силовые задержания мужчин. Добавился к этому и публичный скандал на дороге, где человек в военной форме угрожал водителю военкоматом.

Кроме того, журналисты подвергали сомнению участие Борисова в военных действиях после начала полномасштабного вторжения.

Увольнение Борисова с должности военкома

В июне 2023 года Евгения Борисова уволили с должности военкома Одесской области. В то же время Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководителя военкомата.

Он подозревается в злоупотреблениях во время мобилизации. Согласно данным следствия, чиновник по взяткам давал указания своим подчиненным не призывать в армию определенных лиц.

За такое преступление ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

Когда из-за чего задерживали Борисова

Евгения Борисова впервые задержали в июне 2023 года по уголовным производствам. Ему были выдвинуты подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых:

приобретение активов, стоимость которых значительно превышает законные доходы (ст. 368-5 УК Украины) — речь идет о незаконном обогащении более чем на 188 млн грн;

неявку вовремя на службу без уважительных причин в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

уклонение от несения военной службы путем обмана в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Суд сначала назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен, но позже сумма залога снизилась до 12 млн гривен.

После внесения залога Борисова выпустили, однако после этого в мае 2024 его повторно задержали. Тогда ДБР получило информацию, что после уплаты залога фигурант планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в том числе уехать за границу.

В октябре 2024 его дело передали в суд, а в декабре 2024 работники ДБР задержали в Киеве Борисова после того, как за него был внесен залог в 39,364 млн грн. Тогда Бюро также получило информацию, что после выхода из изолятора эксначальник ТЦК планировал скрываться от следствия, в том числе уехать за границу.

Кроме того Борисов получил еще одно подозрение.

«Он организовал себе оформление небоевой травмы, полученной даже не во время исполнения служебных обязанностей, как связанной с защитой Родины. На основании ошибочного решения служебной проверки и соответственно заключения МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 165 480 грн за период апрель-июнь 2022 года. Пока ему сообщено о подозрении», — говорилось в сообщении ДБР.

В марте 2025 года Государственное бюро расследований (ДБР) завершило расследование в отношении бывшего главы Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова. Ему предъявляют обвинения в отмывании имущества на сумму более 140 миллионов гривен.

Впоследствии, в сентябре 2025 года Борисов был уволен после внесения рекордного залога более чем в 44 миллиона гривен.

Согласно информации, полученной ТСН.ua, к оплате подключились адвокаты бывшего президента Януковича — Виталий Сердюк и Александр Бабиков.

В то же время, по информации « Общественного «, защитник Борисова — адвокат Александр Маковецкий сначала отрицал информацию о залоге. „Никто не вносил залог. Он еще находится в СИЗО. Таких денег нет“, — отметил адвокат. Но позже в тот же день источники „Общественного“ и РБК-Украина также сообщили, что при Борисове все-таки внесли сегодня залог.

Ранее ТСН.ua писал о начале истории, связанной с бывшим главой Одесского ТЦК и СП Евгением Борисовым.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.