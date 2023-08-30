Скандальный фитнес-тренер из Полтавы сопротивлялся: в МВД рассказали подробности задержания (фото)

В Полтаве задержан скандальный фитнес-тренер Роман Заволока, который на улице оскорблял военных. Во время следственных действий он сопротивлялся.

Об этом сообщили в МВД Украины.

В МВД сообщили, что полиция совместно с СБУ задержала скандального 27-летнего фитнес-тренера Романа Заволоку из Полтавы. Он "известен" тем, что посреди улицы бросался на военных и оскорбил раненого ветерана войны, которого перевели на службу в ТЦК и СП Полтавы.

Во время задержания фитнес-тренер сопротивлялся и вел себя агрессивно по отношению к работникам полиции и СБУ.

Задержание фитнес-тренера из Полтавы / Фото: МВД

"Сейчас следственным подразделением Полтавского районного управления полиции решается вопрос о сообщении полтавчанину о подозрении и избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются", — подчеркнули в МВД.

Напомним, фитнес-тренер Роман Заволока из Полтавы стал скандально известным из-за своего поведения в сторону защитников Украины. Он обижал военных, показывал им средний палец. Самый дерзкий инцидент произошел во время общения с раненым ветераном войны Александром Мацько. Фитнес-тренер и его друг насмехались из ранения воина. Также Заволока обозвал защитника Украины и плюнул в него.

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