Скандальный клип Жадана и Соловий: какую ответственность должны понести отцы церкви

Руководство церкви святого Андрея (УГКЦ) во Львове несет непосредственную ответственность за съемки скандального клипа Кристины Соловий и Сергея Жадана. Вина отцов очевидна.

Об этом в эфире "Говорит Великий Львов" заявил священнослужитель, доктор богословия и патристических наук УГКЦ Юстин Бойко.

"Они (отцы – ред.) нарушили, кроме моральных принципов, принцип церковного права, который говорит, что церковь нельзя использовать для других целей, кроме молитвы и того, что служит слову Божьему", – сказал Бойко.

Будет реформа, которая вызревала давно

По словам Бойко, изменения в церкви неизбежны, этот вопрос назрел не сегодня. Реформы требует сама ситуация. Так, отцы Василианы понимают, говорит священник, что они должны сделать определенные выводы.

"Думаю, что наш митрополит взял паузу, чтобы хорошо подумать, посоветоваться и не делать поспешных выводов. Это была откровенная провокация", – подчеркнул Бойко.

Что известно о скандале

Накануне певица Кристина Соловий и писатель Сергей Жадан выпустили клип на совместную композицию "Сердце", съемки которой проходили, в частности, в церкви св. Андрея Первозванного. Однако как только работа увидела свет, представители церкви попросили Соловий и Жадана удалить его. Свою просьбу они аргументировали тем, что он якобы "пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о которых сообщили церкви".

Отец Юрий записал видеообращение к Соловий и Жадану, в котором объяснил, что "не так" с их клипом. Судя по видео, которое отец Юрий разместил у себя в Facebook, церковь не хочет быть причастной к видео, где показана однополая любовь.

На шоу "20-23" исполнители отметили, что "ни одного святотатства" в этой работе не заложено. Программу снимали заранее, еще до премьеры видео. Соловий и Жадан предусмотрели, что может возникнуть много шума вокруг клипа. Так, Жадан подчеркнул, что в клипе церковь – это метафора. Соловий вообще сняла с себя ответственность, сказав, что "идея полностью принадлежала Сергею".

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