Скандальный митрополит МП Паша "Мерседес" вышел из СИЗО: что об этом говорят в СБУ

В СБУ подчеркнули, что залог за митрополита Павла не означает его освобождения от уголовной ответственности.

В СБУ разъяснили увольнение из СИЗО скандального митрополита Московского патриархата в Украине, бывшего наместника монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре Павла Лебедя, известного как Паша "Мерседес".

Соответствующее заявление СБУ опубликовали на странице в телеграмм-канале.

"Учитывая отдельные запросы СМИ, Служба безопасности Украины сообщает, что такой вид меры пресечения никоим образом не повлияет на справедливое рассмотрение дела митрополита Павла в суде", — говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения соответствующего залога не означает его освобождения от уголовной ответственности. Речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи УКУ не предусматривают безальтернативное содержание под стражей.

Там напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ (МП) Павла ряд обязанностей:

носить электронное средство контроля;

не оставлять с. Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя (за исключением неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья);

по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следователю судьи в данном уголовном производстве;

воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.

В чем подозревают митрополита Павла

Ранее следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Напомним, на днях стало известно, что за Пашу "Мерседеса" внесли 33 млн грн залога, поэтому его выпустили на свободу.

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