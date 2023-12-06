Скандальный нардеп ехал в командировку в Израиль, а "засветился" во Флориде — расследование

Куницкий вернулся в Украину только через 15 дней после завершения дат официальной командировки. Комментариев не дает.

Одиозный народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий летом 2023 года выехал в 5-дневную командировку в Израиль, а вернулся через 3 недели. В этот период он "засветился" во Флориде, где проживает его семья.

Это установили журналисты-расследователи "Схем" (Радіо Свобода).

Как Куницкий пересек границу

Нардеп пересек границу выехавший из Украины вечером 3 июля 2023 года по дипломатическому паспорту через пункт пропуска "Шегини" на украино-польской границе. Основанием стало распоряжение Верховной Рады об официальной командировке депутата. Его командировка была рассчитана на 5 дней, однако он вернулся в Украину через 3 недели. В это время Куницкий был замечен в аэропорту американского штата Флорида. В настоящее время в Украине уже действовал запрет для выезда за границу для должностных лиц во время военного положения без подлежащих на то оснований.

На звонки и сообщения журналистов депутат не ответил.

Что говорят в Раде

В аппарате парламента по запросу журналист сообщили, что командировка Куницкого продолжалась с 3 по 7 июля. Ездил он в Израиль в рамках деятельности депутатской группы Верховной рады по межпарламентским связям с Израилем, где он сопредседатель.

Отчет за эту поездку одиозный нардеп представил на имя спикера Руслана Стефанчука 11 июля, однако, как выяснили журналисты, в этот период его еще не было. Кто стал инициатором этой командировки и кто из руководства ВР его согласовал, в Раде не ответили.

Целью поездки Куницкий, как сказано в документе, полученном "Схемами", является "развитие и укрепление дружеских отношений между странами", а среди лиц, с которыми встречались, нардеп указал депутатов Кнессета, представителей еврейского сообщества, религиозных общин и граждан Украины, временно находящиеся в Израиле, однако никаких фамилий депутат не назвал.

Журналисты также обращают внимание, что отсутствуют упоминания о таких встречах и в соцсетях нардепа. А на сайте Верховной рады информация о деятельности депутатской группы по межпарламентским связям с Государством Израиль не обновлялась с октября 2021 года.

Как установили "Схемы", Куницкий вернулся в Украину только через 15 дней после завершения дат официальной командировки, а именно вечером 22 июля 2023 года. Депутат заехал в Украину из-за пункта пропуска на границе с Польшей.

"Засветился" в американском штате Флорида

По данным журналистов, в промежутке времени после завершения командировки в Израиль и до возвращения в Украину народный депутат был замечен 15 июля Куницким в аэропорту St. Pete-Clearwater International Airport, который расположен в штате Флорида.

Ранее "Схемы" сообщали, что в США проживают члены семьи нардепа. Также в штате Флорида проживает официальный помощник депутата Куницкого и владелец харьковского холдинга по изготовлению зарядных станций Autoenterprise Дмитрий Никонов, о чем он сам отмечает в своих соцсетях. Никонов, по данным пограничной службы, уехал из Украины за три месяца до полномасштабной войны.

Напомним, в октябре 2023 года нардепы от "Слуги народа" избили молодого человека в центре Киева. Ими оказались Артем Дмитрук и Александр Куницкий.

Читайте также: