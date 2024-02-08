Скандальный обновленный проект об усилении мобилизации: почему бизнес его раскритиковал

Соответствующие комментарии и предложения сообщество направило Комитету ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на почти 100 страниц.

Европейская Бизнес Ассоциация предупреждает о "неисправимых последствиях" для экономики и призывает власти доработать законопроект о мобилизации перед вторым чтением.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕБА.

Бизнес сообщество считает, что принятый в первом чтении проект содержит "признаки нарушения Конституции Украины и может иметь негативные, насколько в целом для экономики страны". В частности, среди норм, вызвавших беспокойство бизнеса, есть следующие нормы:

регистрация в электронном кабинете призывника не должна быть обязанностью, поскольку не все граждане Украины имеют технические средства и доступ в Интернет;

днем вручения повестки, есть не день ее получения, а день ее отправки (к примеру, в электронный кабинет призывника), то есть фактически любого можно будет обвинить в уклонении без предоставления реальных доказательств;

вводится обязательный военный учет граждан, постоянно проживающих за границей, без объяснения целей и механизмов реализации такого учета;

вводится обязанность уточнить в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации (т.е. после 24 февраля 2022) свои учетные данные через центр предоставления административных услуг или через электронный кабинет призывника;

вводится обязанность руководителей предприятий обеспечить доставку работников-военнообязанных в ТЦК для уточнения данных – поэтому вопрос у бизнеса, как это должно быть сделано, ведь бизнес имеет полномочия к информированию, но не к принуждению;

вводятся дополнительные полномочия полиции, территориальных органов власти, в части мобилизации и проверки военно-учетных документов и т.п., что положит на работников дополнительную нагрузку и несвойственные функции, а также будет иметь высокие коррупционные риски, в частности, относительно давления на бизнес и т.д.

Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация предлагает:

закрепить в законодательстве срок бронирования работников в 12 месяцев, чтобы синхронизировать его с решения по критичности такого предприятия для национальной экономики;

разрешить военнообязанным обновлять свои учетные данные после решения о бронировании без потери брони;

переосмыслить меры влияния, поскольку, кажется, они все же будут больше иметь коррупционной и карательной, а не мотивирующей (что сейчас так нужна стране) составляющей и т.д.

Соответствующие комментарии и предложения сообщество прислало почти 100 страниц.

"Европейская Бизнес Ассоциация обращается к руководителю Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Завитневича Александра с призывом создать рабочую группу для доработки проекта до второго чтения, куда включить и представителей от бизнеса. В противном случае последствия влияния на экономику и в целом на страну могут быть невосполнимыми и большим вопросом есть, кто за них будет отвечать", — подытожили в ЕБА.

Напомним, 7 февраля Рада приняла в первом чтении обновленный законопроект №10449 об усилении мобилизации. Почему он может быть хуже предыдущего варианта — читайте ЗДЕСЬ.

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