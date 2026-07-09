Скандальный обыск в "Украинской бронетехнике": в СБУ объяснили причину

Устаревшие гранатометы

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Служба безопасности Украины прокомментировала громкие обыски, проведенные в офисах компании «Украинская бронетехника» и по месту жительства ее руководителей. В спецслужбе заявили, что следственные действия связаны с расследованием закупки для Сил обороны одноразовых противотанковых гранатометов РПГ-75М, которые, по версии следствия, были поставлены ненадлежащего качества и по завышенной стоимости.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что речь идет о контракте между ГП «Агентство оборонных закупок» и частной компанией на поставку 6 тысяч гранатометов общей стоимостью 637 млн грн.

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«Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора раскрыла факт закупки для Сил обороны одноразовых противотанковых гранатометов ненадлежащего качества по завышенной цене», — заявили в СБУ.

По данным следствия, хотя согласно документам поставщик должен был передать новые гранатометы 2024–2026 годов производства, фактически в одну из воинских частей поступило вооружение, изготовленное еще в 1980-х годах.

В спецслужбе утверждают, что в ходе осмотра были обнаружены признаки перемаркировки изделий.

© СБУ

«После снятия новых этикеток было установлено, что комплектующие элементы были изготовлены в 1986–1988 годах», — сообщили в СБУ.

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Правоохранители также заявляют, что участники схемы якобы пытались скрыть истинный год изготовления и техническое состояние гранатометов, используя поддельные документы и изменяя заводскую маркировку.

По версии следствия, государство понесло убытки в размере 318,5 млн грн — именно такая сумма аванса была выплачена за вооружение, которое так и не было принято заказчиком. Кроме того, следователи проверяют возможный сговор между должностными лицами государственного заказчика и компанией-поставщиком.

© СБУ

В СБУ добавили, что в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины проведено более десяти обысков в офисах ГП «Агентство оборонных закупок», компании-поставщика и по местам проживания лиц, которые могут быть причастны к делу.

Кроме того, спецслужба отреагировала на заявления компании «Украинская бронетехника» о якобы применении силы во время обысков.

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«В ходе проведения указанных следственных действий к никому не применялось физическое насилие, обыски прошли в рамках уголовного процессуального законодательства, замечаний от участников следственных действий не поступало. Об этом свидетельствуют протоколы обысков, а также видеозаписи проведенных следственных действий», — подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее в оборонной компании «Украинская бронетехника» заявили, что утром в четверг, 9 июля, сотрудники Службы безопасности Украины провели «незаконный обыск» в квартире первого заместителя директора предприятия, в ходе которого его якобы «жестоко избили».

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