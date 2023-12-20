Скандальный президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир написал заявление об увольнении: подробности

У Кушнира недавно обнаружили элитную недвижимость за границей.

Глава компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир уходит с должности председателя правления — президента компании после 12 лет работы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Киевский городской совет принял отчет временной контрольной комиссии по вопросам проверки деятельности “Киевгорстроя”. Считаю это окончательной точкой над “i”, которая снимает любые вопросы правомерности деятельности менеджмента и ситуации в компании в целом”, — говорится в сообщении.

“Я возглавил “Киевгорстрой” ровно 12 лет назад. И сегодня, чтобы избежать манипуляций и кривотолков, мною принято решение уйти с должности Председателя правления – президента “Киевгорстроя”, которому я посвятил значительную часть своей жизни”, — написал Кушнир.

Летом 2023 года наблюдательный совет и правление "Киевгорстроя" решили провести аудит компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм, а Игорь Кушнир был отстранен от работы.

Читайте ведущие новости дня:

“Была подробно изучена деятельность “Киевгорстроя” за последние три кризисных года. Не установлены никакие злоупотребления со стороны руководства компании и меня лично. [...] В выводах аудита были озвучены четкие предложения по выходу из сложившейся ситуации. Считаю, что воплощение этих предложений позволит компании выполнить взятые на себя обязательства, а инвесторы получат свое жилье и не станут заложниками ситуации”, — отметил Кушнир.

Напомним, после громкого скандала с Игорем Кушниром, главой холдинговой компании "Киевгорстрой", мэр Киева Виталий Кличко отстранил его от управления компанией.

Отмечалось, что самый большой строительный холдинг (80% акций которого принадлежит обществу Киева) проверит депутатская комиссия Киевсовета, а также международные аудиторы. Между тем, в самой компании подтверждают, что у них недостаточно средств на достройку ЖК. Инвесторы опасаются, что дома не достроят, а они останутся без жилья. Подробности — в материале.

После ряда громких скандалов связанных с крупнейшим застройщиком столицы — ЧАО "ХК "Киевгорстрой", столичные власти еще летом этого года начали масштабную проверку деятельности застройщика. Напомним, что 80% акций компании принадлежит общине Киева. К проверке приступила временная контрольная комиссия Киевсовета (ТКК), а также были привлечены международные аудиторские компании.

Сайт ТСН.ua выяснял, чем закончилась проверка деятельности холдинговой компании "Киевгорстрой", ведь от этого зависят судьбы тысяч украинцев, ожидающих достройки жилых домов, за строительство которых взялся столичный застройщик. Детали – в материале.

Читайте также: