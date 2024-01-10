Скандальный проект об усилении мобилизации: стало известно, когда в Раде будет голосование

Первое чтение проекта будет с предложениями Комитета по национальной безопасности, подчеркнул нардеп.

В четверг, 11 января, народные депутаты будут рассматривать в первом чтении законопроект об усилении мобилизации, вызвавший резонанс в обществе из-за противоречивых пунктов.

Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 10 января, сообщает народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Он подчеркнул, что первое чтение будет с предложениями Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке.

"Лидер коалиции Давид Арахамия с трибуны парламента только что объявил, что завтра (11 января – ред.) будет первое чтение по законопроекту по мобилизации. Как и писал – первое чтение с предложениями Комитета", — подчеркнул он.

Напомним, вечером 10 января парламентский Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке планирует провести заседание по законопроекту о мобилизации, вокруг которого продолжаются горячие дискуссии.

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