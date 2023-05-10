Скандальный психолог Спартак Суббота предоставил недостоверные документы об образовании — МОН

Министерство образования и науки Украины проверило копии документов об образовании и свидетельства о признании в Украине иностранного документа об образовании, выданных на имя скандального психолога Спартака Субботы.

Об этом сообщили в среду, 10 мая, в пресс-службе МОН.

Во время проведенной проверки в материалах аттестационного дела о присуждении научной степени Спартаку Субботе были обнаружены заверенные копии документов. Чтобы проверить их достоверность, Министерство направило запросы в ГП "Информационно-имиджевый центр" и ГП "Инфоресурс" о наличии указанных документов об образовании в государственных реестрах.

“В настоящее время получили ответы от обоих государственных предприятий, что сведения о дипломе магистра, копия которого приложена к аттестационному делу, в Реестре документов об образовании в ЕГЭБО отсутствуют, а указанное по делу Свидетельство о признании в Украине иностранного документа об образовании Министерство образования и науки Украины не выдавало”, — говорится в сообщении.

В МОН сообщили, что информация по этому поводу передана в Национальную полицию Украины с просьбой "проверить возможный факт подделки и умышленное использование поддельных документов Субботы Спартака Александровича".

Ранее сообщалось, что Спартак Суббота публично позиционировал себя как кандидат психологических наук, но наличие у него должного образования подвергалось сомнению.

Напомним, ТСН.ua сообщал обо всех подробностях громкого скандала вокруг популярного украинского психолога, врача-психиатра и блогера Спартака Субботы.

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