Скандальный Sense Bank решили продать: куда пойдут средства — Корецкий

Сергей Корецкий / © Associated Press

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Правительство решило активизировать процесс продажи государственного Sense Bank, который фигурирует врасследовании НАБУ и САП, связанном с делом «Мидас».

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий на своём Telegram-канале.

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По его словам, Министерство финансов получило поручение ускорить подготовку банка к приватизации.

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«Перед Министерством финансов поставлена четкая задача — активизировать процесс продажи Sense Bank», — написал Корецкий.

Премьер-министр подчеркнул, что продажа должна пройти максимально прозрачно и на конкурентной основе.

«Участие в этом процессе международного инвестиционного консультанта поможет сделать этот конкурс максимально прозрачным, конкурентным и, следовательно, эффективным», — отметил он.

По словам Корецкого, Минфин совместно с Национальным банком должен решить накопившиеся в финансовом учреждении проблемы и обеспечить надлежащее корпоративное управление.

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Корецкий также сообщил, что средства от продажи банка планируется направить на нужды Сил обороны Украины.

«Будет очень символично, если средства от продажи национализированных российских активов, таких как Sense Bank, пойдут на поддержку Сил обороны и обеспечение их потребностей», — подчеркнул он.

Какая роль Sense Bank в расследовании НАБУ

Решение об активизации продажи Sense Bank было принято на фоне расследования НАБУ и САП. 19 августа правоохранительные органы сообщили о проведении спецоперации «Форест Гамп» и разоблачении преступной организации, в которую, по версии следствия, могли входить действующие и бывшие народные депутаты, высокопоставленные чиновники Офиса президента и другие лица.

По данным следствия, участники схемы пытались установить контроль над Sense Bank, а также легализовать 150 млн грн наличными.

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НАБУ утверждает, что средства через счета подконтрольных предприятий вводили в легальный оборот, после чего их использовали для внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас» — вероятно, бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Напомним, что в ходе рассмотрения вопроса о мере пресечения в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася прокурор САП назвал ряд лиц, упоминаемых в материалах дела.

Среди них — бывшая заместительница руководителя Офиса президента Ирина Мудра, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики ОП Виктор Дубовик, заместительница министра юстиции Елена Ференс, народный депутат Вадим Столар, бизнесмен Василий Астион, а также бывшие руководители государственного Sense Bank Николай Гладищенко и Олег Ступак и начальница департамента банка Людмила Снигур.

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