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Скандальный военком Борисов заявил на суде, что в любой момент у него может оторваться тромб

Скандальный военком Борисов заявил на суде, что в любой момент у него может оторваться тромб

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Скандальный военком Борисов заявил на суде, что в любой момент у него может оторваться тромб

Одесский военком Борисов на суде заявил, что может в любой момент умереть из-за тромба / Фото: скриншот с видео

Евгений Борисов уверяет, что может умереть, поэтому арестовывать его нельзя.

Скандальный бывший военком Одесщины Евгений Борисов на суде заявил, что в любой момент у него может оторваться тромб и он может умереть, поэтому арестовывать его нельзя.

Об этом сообщил журналист ТСН.Тиждень Андрей Цаплиенко.

Также во время судебного заседания Борисов демонстрировал свои травмы и последствия огнестрельного ранения.

По словам военкома, ему тоже нельзя нервничать, а врачи посоветовали пройти реабилитацию за границей.

25 июля Евгению Борисову, который попал в коррупционный скандал, Печерский суд Киева избирает меру пресечения.

Напомним, 24 июля ДБР задержал бывшего одесского военкома Борисова, скрывавшегося в Киеве.

Все, что известно о скандальном одесском военкоме Евгении Борисове и кто его может "покрывать", собрал ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
58к
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