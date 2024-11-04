Скандальный закон о дровах: к кому придут с проверками – нардеп рассказал

Нардеп заверил, что из-за скандального закона волноваться нужно только тем, кто ворует в больших объемах.

Громкий закон №9665, усиливающий ответственность за хранение дров без документов, угрожает только рубящим и крадущим дрова в больших объемах. В то же время никаких проверок обычных людей не будет.

Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Новости.LIVE.

"На самом деле большинство комментаторов не читают законопроект и не анализируют, о чем они пишут. Они пытаются очернить всех инициаторов, которые борются с черными лесниками и коррупционерами из ГП "Леса Украины", которые, собственно, и наталкивают их на эту всю историю", – говорит нардеп.

Он заверил, что проверок простого населения по количеству дров для отопления собственных помещений не будет.

"Волноваться надо только тем, кто ворует и ворует в больших объемах – грузовиками. Их могут и нужно посадить", – подытожил нардеп.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект №9665, более известный как "законопроект о дровах", предусматривающий усиление ответственности за хранение, перевозку или сбыт дров без документов об их происхождении.

Если стоимость хранимой древесины превышает 30 тысяч гривен, нарушителю грозит уголовная ответственность с лишением свободы на срок от 5 до 7 лет;

Если стоимость древесины меньше 30 тысяч гривен, тогда предусмотрен административный штраф от 34 тысяч гривен.

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