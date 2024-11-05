Скандальный закон о дровах: подпишет ли документ Зеленский – в ОП объяснили

В ОП отметили, что срок, отведенный для ветирования закона, уже истек.

Президент Владимир Зеленский не подпишет закон №9665, усиливающий ответственность за хранение дров без документов.

Об этом сообщил советник президента Дмитрий Литвин в комментарии "ВВС Украина".

"Президент не будет подписывать этот закон", – заявил советник главы государства. О причинах он не уточнил.

Литвин также отметил, что срок, отведенный для ветирования закона, уже истек.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект №9665, более известный как "законопроект о дровах", предусматривающий усиление ответственности за хранение, перевозку или сбыт дров без документов об их происхождении.

Если стоимость хранимой древесины превышает 30 тысяч гривен, нарушителю грозит уголовная ответственность с лишением свободы на срок от 5 до 7 лет;

Если стоимость древесины меньше 30 тысяч гривен, тогда предусмотрен административный штраф от 34 тысяч гривен.

Ндепутат Юрий Камельчук заверил, что из-за скандального закона волноваться нужно только тем, кто ворует в больших объемах. А один из авторов законопроекта Максим Павлюк объяснил, какой объем дров можно хранить без наказания.

Украинцев возмутило такое решение ВР. Документ в Сети уже прозвали "законом о трех ветвях".

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"Закон о трех ветках?!" ШТРАФЫ ИЛИ ТЮРМА ЗА ДРОВА! Украинцев разозлило решение Верховной Рады

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