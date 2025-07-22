Скандальный закон о НАБУ: эксперт заявила о попытке защитить окружение Зеленского

Закон о ликвидации антикоррупционных органов НАБУ и САП / © УНИАН

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Закон о ликвидации антикоррупционных органов НАБУ и САП может быть попыткой защитить оцепление власти.

Об этом сказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в эфире телеканала «КИЕВ 24» 22 июля.

Она выразила обеспокоенность по поводу принятого закона, подрывающего независимость антикоррупционных структур.

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«С момента, когда этот законопроект будет подписан президентом, а я думаю, что Владимир Александрович очень хочет очень быстро его подписать, мы можем забыть об этих двух органах», — сказала она.

По словам Дарьи Каленюк, полностью будет установлен контроль генерального прокурора за спецпрокуратурой САП, и теперь именно генеральный прокурор будет определять, какие производства расследует НАБУ, давать указания по этим производствам, определять, какие там должны быть прокуроры.

«То есть то, что мы строили 10 лет после Революции достоинства, а я напомню, мы строили именно защиту от полномасштабного влияния генерального прокурора от атикоррупционных учреждений, сегодня было разрушено.»

Отметим, что 22 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №12414, расширяющий полномочия Офиса генерального прокурора по вопросам, касающимся деятельности НАБУ и САП.

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Каленюк напомнила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дела, связанные с лицами из окружения президента, среди которых бывший вице-премьер Алексей Чернышев и бизнесмен Тимур Миндич, имеющий тесные связи с Зеленским. Кроме того, в фокусе антикоррупционных органов — оборонные контракты, которые могут содержать коррупционные риски.

По словам Каленюк, эти законодательные изменения являются попыткой власти повлиять на антикоррупционную политику в преддверии выборов, в которых действующий президент, вероятно, не сможет победить честным путем. Она считает, что ослабление независимости НАБУ и САП поставит под угрозу евроинтеграционный курс Украины.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект, ограничивающий независимость НАБУ и САП.

Тем временем в ЕС уже выразили обеспокоенность и напомнили, что финансовая поддержка предоставляется только при реальном прогрессе в сфере демократического управления.

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Ранее СБУ провела обыски в офисах Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Эти деяния вызвали значимый публичный резонанс.

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