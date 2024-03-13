Скандальный законопроект о мобилизации: в Раде отменено заседание комитета по нацбезопасности

На заседания были приглашены авторы правок под номерами 340-689.
В среду, 13 марта, в Раде отменили заседание Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по законопроекту по мобилизации.
Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.
"Должно быть сегодня продолжение заседания Комитета по вопросам обороны по законопроекту по мобилизации. Пригласили авторов поправок под номерами 340-689 …..и утром отменили. Может мы хоть заседание ради тогда без привязки к готовности законопроекта проведем? Потому что так и до конца следующей недели его подготовку не заканчивать", – написал он.
Напомним, ранее нардеп Роман Костенко сообщил, что дата голосования за законопроект о мобилизации будет зависеть от того, сколько этот документ будет рассматриваться в Комитете по вопросам нацбезопасности.
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