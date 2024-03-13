Скандальный законопроект о мобилизации: в Раде отменено заседание комитета по нацбезопасности

На заседания были приглашены авторы правок под номерами 340-689.

В среду, 13 марта, в Раде отменили заседание Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по законопроекту по мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

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"Должно быть сегодня продолжение заседания Комитета по вопросам обороны по законопроекту по мобилизации. Пригласили авторов поправок под номерами 340-689 …..и утром отменили. Может мы хоть заседание ради тогда без привязки к готовности законопроекта проведем? Потому что так и до конца следующей недели его подготовку не заканчивать", – написал он.

Напомним, ранее нардеп Роман Костенко сообщил, что дата голосования за законопроект о мобилизации будет зависеть от того, сколько этот документ будет рассматриваться в Комитете по вопросам нацбезопасности.

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