Скандальный законопроект о мобилизации: выйдут ли украинцы на протест после его принятия

Украинцы будут демонстрировать свое возмущение после окончательного принятия мобилизационного закона.
Украинцы могут быть возмущены после окончательного принятия законопроекта о мобилизации, но не выйдут с массовыми протестами. Часть людей выполнит требования этого закона.
Такую оценку дал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью LIGA.net.
Антипович сообщил, что во январе-феврале среди опрошенных украинцев было зафиксировано снижение показателя правильности движения государства в связи с обсуждением законопроекта о мобилизации.
"Но не может не существовать мобилизации в условиях войны. То, что украинец или кто-либо боится смерти больше всего — это естественный, базовый страх. Это нормально — бояться смерти, не хотеть воевать и брать оружие в руки. Таких украинцев много", — высказался эксперт.
Социолог также обратил внимание, что на фоне слухов о том, что человек пришел в ТЦК, а на следующий день оказался на фронте, украинцы не изъявляют желание идти в центры комплектования.
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"По закону никто просто ничего еще не знает. Но когда он уже будет принят, когда будет о чем говорить, и будут понятны какие-то механизмы, тогда, я думаю, украинцы – не все, но частично – выполнят норму этого закона", – считает Антипович.
Выйдут ли украинцы на протест против закона о мобилизации?
В то же время, он предупредил, что среди украинцев будут возмущения как в соцсетях, так и на улицах.
"Возмущение в соцсетях – конечно, возмущение в Facebook – конечно, возмущение даже на улицах в отдельных случаях – конечно. Но часть людей просто пойдет и выполнит этот закон. И это нормально", – рассказал эксперт.
К слову, спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что внесет законопроект о мобилизации на рассмотрение Верховной Рады, как только его проработает Комитет по вопросам нацбезопасности и будут рассмотрены все правки, которых есть немало.
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