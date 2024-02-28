Скандальный законопроект о мобилизации: выйдут ли украинцы на протест после его принятия

Украинцы могут быть возмущены после окончательного принятия законопроекта о мобилизации, но не выйдут с массовыми протестами. Часть людей выполнит требования этого закона.

Такую оценку дал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью LIGA.net.

Антипович сообщил, что во январе-феврале среди опрошенных украинцев было зафиксировано снижение показателя правильности движения государства в связи с обсуждением законопроекта о мобилизации.

Также читайте Зеленский отреагировал на скандальный проект об усилении мобилизации

"Но не может не существовать мобилизации в условиях войны. То, что украинец или кто-либо боится смерти больше всего — это естественный, базовый страх. Это нормально — бояться смерти, не хотеть воевать и брать оружие в руки. Таких украинцев много", — высказался эксперт.

Социолог также обратил внимание, что на фоне слухов о том, что человек пришел в ТЦК, а на следующий день оказался на фронте, украинцы не изъявляют желание идти в центры комплектования.

Читайте главные новости дня:

"По закону никто просто ничего еще не знает. Но когда он уже будет принят, когда будет о чем говорить, и будут понятны какие-то механизмы, тогда, я думаю, украинцы – не все, но частично – выполнят норму этого закона", – считает Антипович.

Выйдут ли украинцы на протест против закона о мобилизации?

В то же время, он предупредил, что среди украинцев будут возмущения как в соцсетях, так и на улицах.

"Возмущение в соцсетях – конечно, возмущение в Facebook – конечно, возмущение даже на улицах в отдельных случаях – конечно. Но часть людей просто пойдет и выполнит этот закон. И это нормально", – рассказал эксперт.

К слову, спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что внесет законопроект о мобилизации на рассмотрение Верховной Рады, как только его проработает Комитет по вопросам нацбезопасности и будут рассмотрены все правки, которых есть немало.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новая мобилизация "ударит" по всем! Скандальные пункты разозлили людей и бизнес!

Читайте также: