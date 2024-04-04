Скандалы с ТЦК: наказали ли кого-то из военкомов

Лубинец прокомментировал слухи в Сети, что даже после обращений нарушивших закон военкомов все равно не привлекают к ответственности.

За 2023 год было более тысячи громких случаев и скандалов, связанных с неправомерными действиями ТЦК во время мобилизации.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Суспільному".

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"В этом году – уже более 300 подобных случаев. Это, скажем так, кейсы, в которых нужно разбираться. Обращений гораздо больше", – говорит омбудсман.

Лубинец прокомментировал слухи в Сети, что после таких обращений нарушивших закон военкомов все равно не привлекают к ответственности.

"Меня информируют, что открытое дисциплинарное производство, на кого-то наложили административное взыскание. Но я не вижу, даже по максимально позорным случаям, реального наказания", — говорит уполномоченный ВР.

Он это объясняет тем, что в Украине идет война и об этом не нужно забывать.

"И все, наверное, не хотят доводить до какого-то реального наказания военного, потому что это по-разному может трактоваться. По мнению многих, будет так, что он — герой, задерживал уклонистов. А по мнению другой части Украины, он будет человеком, нарушившим права гражданина", – отметил Лубинец.

Омбудсман убежден, что общество не может разделяться на воюющих и уклонистов.

"Воевать должны все. Это не значит, что каждый должен пойти на передовую", — подытожил он.

Ранее Дмитрий Лубинец подчеркнул, что сотрудники ТЦК и СП не могут силой задерживать мужчин на улицах. Он считает, что военнослужащие не должны получить полномочий "забирать человека в бус".

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