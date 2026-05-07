Скандалы с ТЦК и "непригодные" новобранцы: военный предложил план очищения системы мобилизации

В Украине система мобилизации, рекрутинга работает не так эффективно, как хотелось бы. Разгораются скандалы вокруг работы ТЦК, разоблачаются коррупционные схемы. Поэтому следует провести аудит по каждому руководителю ТЦК и его заместителю, осуществить проверку на полиграфе, и таким образом дать дополнительные возможности антикоррупционным органам.

Об этом заявил в разговоре военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев, передает «24 Канал».

Военный добавил, что если будет производиться систематический набор людей и они не будут уклоняться от мобилизации путем коррупции, тогда армия начнет «дышать» по-другому.

Важный шаг для искоренения коррупции

По словам капитана ВСУ, сейчас сложилась ситуация, что если у военнообязанного есть деньги, то соответственно он может избежать мобилизации. Он обратил внимание на неутешительное физическое и моральное состояние мобилизованных, которых набирают сотрудники ТЦК и СП.

«Их как-то поймали где-то, у них нет возможности откупиться, поэтому едут в подразделения. Следует провести аудит по каждому руководителю ТЦК, его заместителю, осуществить проверку на полиграфе, дать дополнительные возможности антикоррупционным органам. Нужно увеличить штат НАБУ, выделить условно 100 человек, которые работали бы в ВСУ», — озвучил Яковлев.

Военнослужащий убежден, что даже присутствие рядом таких органов уже пугало бы многих и сдерживало от совершения неправомерных действий, в частности по коррупции.

Напомним, в начале апреля военная омбудсменка Ольга Решетилова сообщила, что в одной из воинских частей проводится проверка из-за того, что там обнаружили 2 тысячи человек, мобилизованных якобы с непригодным состоянием здоровья. У некоторых вроде бы есть наркотическая зависимость.

Глава Минобороны Михаил Федоров в январе после своего назначения на должность анонсировал, что будет проведен аудит ТЦК. Среди его целей, в частности, искоренение коррупции.

«Нужно создать специальную комиссию, например, при Министерстве обороны, привлечь депутатов, журналистов, антикоррупционные органы и провести такой аудит. В первую очередь здесь вопрос доверия общественности. Поэтому должны быть привлечены доверяющие», — отметил Яковлев.

Капитан ВСУ отметил, что такие действия только повысят обороноспособность Украины, если удастся отстранить коррупционеров и заменить добропорядочными людьми. Он подчеркнул, что считает нужным принятие определенного закона, предусматривающего, что все состояние тех сотрудников ТЦК, которые были получены ими незаконным путем (через коррупционные схемы), должны направляться на нужды украинской армии.

Чтобы мы видели, что когда арестовывают нечестного человека, конфисковывают условно 500 миллионов гривен, то эти деньги идут на закупку ВСУ дронов, автомобилей или другого оборудования. Тогда прозрачность и объективность в этих антикоррупционных действиях была бы максимальной», — считает Яковлев.

Следует отметить, что нардеп от «Слуги народа» Руслан Горбенко во избежание коррупции в процессе бронирования работников предприятий предлагает использовать ИИ. Он убежден, что искусственный интеллект позволит сделать невозможным коррупционные риски. Сегодня ТЦК проверяют учреждения, заводы, заведения для установления их критичности совместно с СБУ. Предприятие расценивается как критическое, если средняя зарплата на нем составляет 21 600 гривен и нет задолженности по уплате налогов.

