Скандалы с вручением повесток в Одессе: в ОК "Юг" отреагировали на жестокое задержание и инцидент с "скорой"

В то же время командующий Сил обороны юга призвал граждан выполнить свою конституционную обязанность, а не "отсиживаться за спинами других".

Командующий Сил обороны юга генерал-майор Андрей Ковальчук провел совещание с руководителями территориальных центров комплектования, ГПСУ, Нацолиции и органов местной власти по поводу скандалов, возникших в Одессе во время вручения повесток.

Об этом сообщает Одесский областной центр комплектования и соцподдержки (бывшее название "военкомат". – Ред.).

В связи с использованием военными "скорой" для вручения повесток и некорректного поведения сотрудников продолжаются служебные проверки.

"Эти факты пресечены и строго осуждены командованием Сил обороны. По результатам проверок будут приняты меры воздействия в соответствии степени вины", – говорится в сообщении.

Ковальчук отметил недопустимость создания негативного имиджа Сил обороны и ВСУ и нарушений действующего законодательства. В то же время он указал на необходимость "качественного, полного и своевременного обеспечения страны мобилизационным ресурсом".

"Мобилизация в стране провозглашена с начала полномасштабного вторжения и она продолжается непрерывно. Мы все в ней задействованы и должны понимать, что каждый сознательный гражданин должен выполнить свой конституционный долг. Никто, кроме нас, не пополнит мобилизационный ресурс. А пополнение потерь и создание соответствующего резерва — это понятная составляющая обороны. Продолжается война — тяжелая, кровопролитная, освободительная, отчаянная. У нас есть потери, но и цель — победа! Противостоять стране-агрессору, которая превышает наше население по меньшей мере в 5 раз, разве возможно иначе? Кто-то должен овладевать современной техникой, которую нам выделяют партнеры в рамках поддержки. Наша страна, наш народ нуждается в защите, именно поэтому отсидеться за спинами других не получится. Поэтому задача каждого — выполнить свой долг, а не уклониться от него, аргументируя это какой-то коммерческой или гуманитарной составляющей", — отметил командующий Сил обороны пи днем.

Где могут вручать повестки

Военные напомнили, что повестка может быть вручена в любом месте, не запрещенном законодательством. И это вручение необязательно должен осуществлять представитель ТЦ и СП.

По их словам, повестка может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством: руководителем учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководителем ЖЭКа, ОСМД и другими должностными лицами, уполномоченными территориальным центром комплектования вручать повестку.

Скандалы с вручением повесток в Одессе

Напомним, что на прошлой неделе в Сети разлетелось видео, где сотрудники военкомата передвигались в Одессе на автомобиле скорой помощи и раздавали повестки. В местном военкомате подтвердили, что такой случай действительно имел место. Там объяснили, что машину "скорой" получили в рамках мобилизации транспортных средств и используют ее в качестве микроавтобуса.

Из-за возмущения украинцев в ТЦК пообещали больше не использовать "скорую" для раздачи повесток, хотя заверили, что это не запрещено законом.

Ранее общественность возмутила другой случай из Одессы – жестокое задержание мужчины во время вручения повестки в Одессе. Из-за этого инцидента была назначена служебная проверка.

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