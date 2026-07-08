Скандинавский климатический сюрприз: на сколько времени в Украине исчезла жара

Циклон «Bernadette» принес в Украину резкое похолодание и штормовую погоду

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В Украину зашел активный холодный атмосферный фронт циклона Bernadette, который несет с собой значительное снижение температуры, грозы и шквалистый ветер.

Какая будет погода в ближайшие дни, рассказал синоптик Виталий Постригань.

По его словам, сейчас маршрут циклона пролегает через Ровно — Хмельницкий — Черновцы.

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Жители Львова и Луцка уже ощутили смену воздушных масс — там идут дожди, а температура воздуха стремительно упала до +14…+15 °C.

В то же время в центральных областях страны пока удерживается относительное тепло — метеостанции фиксируют +19…+24 °C.

«Атмосферное давление продолжает падать, что свидетельствует об усугублении неустойчивости атмосферы. Дневной прогрев активизирует конвективные процессы, поэтому во второй половине дня ожидаем более интенсивные дожди, грозы, местами град и шквалы», — заявил Постригань.

Свою родную Черкасщину синоптик предупредил об опасных метеорологических явлениях — днем 8 июля по Черкасской области значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).

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Изображение Виталия Постриганя

Прогноз погоды на 9 июля и конец недели: когда вернется жара

В четверг, 9 июля, осадки начнут ослабевать и приобретут локальный характер. Тем не менее, температура воздуха снизится еще ощутимее: ночью столбики термометров не поднимутся выше +9…+14 °C, а днем будет прохладно — в пределах +18…+23 °C.

«Благодаря меридиональной циркуляции, установившейся во всей тропосфере, удерживается непрерывная закачка холодного воздуха из Скандинавии, а потому до конца недели среднесуточная температура ожидается на 2-3° холоднее климата, а днем местами будут наблюдаться кратковременные дожди», — отметил синоптик.

Поэтому Постригань прогнозирует, что возвращения жаркой погоды не стоит ждать как минимум до середины июля.

Ранее синрптик Наталья Диденко рассказала, что после непродолжительного понижения температуры и дождливой погоды в Украине ожидается новая волна потепления.

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