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- Украина
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Скандинавский циклон изменит погоду в Украине: синоптики рассказали, где пройдут грозы и в каких регионах будут туманы
Влияние скандинавского циклона 3 сентября принесет в Украину грозовые ливни и туманы, однако в отдельных регионах сохранится летняя жара до +30 градусов.
В четверг, 3 сентября, Украину накроет грозовой фронт из северо-западной Европы, который принесет грозовые ливни, осенние туманы и разницу в температурах по регионам.
Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что 3 и 4 сентября на погоду в Украине будет влиять скандинавский циклон. По его словам, атлантические воздушные массы в сочетании с сентябрьским солнцем приведут к образованию облачности, которая днем местами выльется в кратковременные ливни с грозами.
Эксперт добавляет, что из-за высокой влажности в ночь на 4 сентября в регионе ожидаются первые утренние туманы. Что касается температуры, то ночью столбики термометров опустятся до +9…+14 градусов тепла, а днем воздух прогреется до вполне комфортных +22…+27 градусов.
По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, 3 сентября ожидается переменчивая погода. Если ночь пройдет спокойно и без осадков, то днем в большинстве областей пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами.
Как отмечают метеорологи, сухая и солнечная погода сохранится лишь на востоке страны и в Крыму. Западный ветер со скоростью 5–10 м/с принесет дополнительную прохладу.
Днём температура воздуха составит от +21 до +26 градусов тепла. Теплее всего будет на юге, юго-востоке и в Закарпатье, где столбики термометров поднимутся до +30 градусов.
В Карпатах сохранится прохлада, там днем ожидается от +15 до +20 градусов тепла.
В то же время метеорологи предупреждают, что 3 сентября в северных, восточных, центральных (кроме Винницкой), южных, Хмельницкой и Харьковской областях будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается вкрупных украинских городах 3 сентября.
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