Скандинавский циклон изменит погоду в Украине: синоптики рассказали, где пройдут грозы и в каких регионах будут туманы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 3 сентября / © pexels.com

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В четверг, 3 сентября, Украину накроет грозовой фронт из северо-западной Европы, который принесет грозовые ливни, осенние туманы и разницу в температурах по регионам.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что 3 и 4 сентября на погоду в Украине будет влиять скандинавский циклон. По его словам, атлантические воздушные массы в сочетании с сентябрьским солнцем приведут к образованию облачности, которая днем местами выльется в кратковременные ливни с грозами.

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Эксперт добавляет, что из-за высокой влажности в ночь на 4 сентября в регионе ожидаются первые утренние туманы. Что касается температуры, то ночью столбики термометров опустятся до +9…+14 градусов тепла, а днем воздух прогреется до вполне комфортных +22…+27 градусов.

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По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, 3 сентября ожидается переменчивая погода. Если ночь пройдет спокойно и без осадков, то днем в большинстве областей пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами.

Как отмечают метеорологи, сухая и солнечная погода сохранится лишь на востоке страны и в Крыму. Западный ветер со скоростью 5–10 м/с принесет дополнительную прохладу.

Днём температура воздуха составит от +21 до +26 градусов тепла. Теплее всего будет на юге, юго-востоке и в Закарпатье, где столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

В Карпатах сохранится прохлада, там днем ожидается от +15 до +20 градусов тепла.

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Погода в Украине 3 сентября / © Укргидрометцентр

В то же время метеорологи предупреждают, что 3 сентября в северных, восточных, центральных (кроме Винницкой), южных, Хмельницкой и Харьковской областях будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности 3 сентября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается вкрупных украинских городах 3 сентября.

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