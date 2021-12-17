Скауты передали Зеленскому Вифлеемский огонь мира и спели песню: атмосерные фото

Владимир и Елена Зеленские сфотографировались со скаутами.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 17 декабря встретились с представителями скаутских организаций, передавших им Вифлеемский огонь. После передачи Вифлеемского огня представители скаутских организаций спели традиционную песню.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Instagram.

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В свою очередь, Зеленский пожелал каждой украинской семье тепла и уюта, заметив, что это символизирует Вифлеемский огонь. Кроме того, президент добавил, что он верит в мир и Украину.

"Желаю каждой семье тепла, счастья и уюта, которые символизирует Вифлеемский огонь. Верим в мир, верим в Украину. Это же хочу пожелать всем семьям наших военных, которые нас защищают. Великая армия больших сердец действительно защищает вас, ваше будущее и наше современность, поэтому, считаю, им будет приятно знать, что мы желаем тепла их семьям, где бы они ни были — с ними на передовой или где-то отдельно, но все равно вместе", — сказал Зеленский.

Первая леди Елена Зеленская поблагодарила за Вифлеемский огонь, заметив, что эта традиция ежегодно приносит новогоднее настроение в большое здание Офиса президента.

"Когда вы приходите, приносите огонь, это приносит тепло, и начинаются новогодние праздники для всех, кто здесь работает. с годом, объединяет людей. Поздравляйте своих родителей, дедушек и бабушек и поблагодарите их за таких детей, как вы", – сказала Елена Зеленская.

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В свою очередь, поздравляя президента и первую леди с грядущими праздниками, представители молодежных объединений отметили, что для них большая честь снова передать им огонь мира. По словам члена Национальной организации скаутов Натальи Строкань, 2021 год был насыщен разными событиями, но в нем каждый из нас имел возможность сделать выбор, кем быть, во что верить и что делать.

"Каждый из нас однажды уже сделал свой выбор, и мы дали обещание делать все от нас зависящее, чтобы с честью выполнять наш долг перед Богом, Украиной, помогать другим и быть верным себе. Тридцать лет назад миллионы украинцев сделали свой выбор быть независимыми и жить в суверенной Украине, суверенитет которой сейчас защищают тысячи военных и волонтеров, за что каждый из нас безгранично благодарен. Учитывая это, мы хотели бы пожелать в новом году каждому украинцу делать свой выбор, учитывая любовь к близким, любовь к народу и нашей стране. И также мы желаем каждому свету добра и мира, который мы сегодня с радостью передаем вам", – сказала она, обращаясь к президентским супругам.

А лидер Ассоциации гайдов Украины Мария Чопьяк отметила, что ее организация также рада присоединиться к традиции передачи Вифлеемского огня миру.

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Напомним, 12 декабря Вифлеемский огонь мира привезли в Киев, в Михайловский собор.

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