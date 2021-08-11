Сказал, что хочет поиграть: в Харькове мужчина на глазах у детей застрелил собаку

Сказал, что хочет поиграть: в Харькове мужчина на глазах у детей застрелил собаку

Злоумышленнику вручено подозрение в совершении преступления.

В Харькове на скамье подсудимых оказался человек, который застрелил собаку. Ему сообщено о подозрении и его ждет суд.

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Об этом сообщают в пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Мужчину обвиняют в жестоком обращении с животными (ч. 3 ст. 299 УК Украины).

Следствием установлено, что в конце мая этого года 39-летний мужчина на авто проезжал в Немышлянская районе Харькова. Он увидел двоих детей, играющих с собакой.

Мужчина остановился и сказал детям, что сам хочет поиграть с животным, потом достал пневматическую винтовку и застрелил пса на глазах у 11-летней девочки и 13-летнего парня.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Черкасской области в Умани 70-летний мужчина застрелил собаку. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.

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