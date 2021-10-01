Сказал, что идет по другим женщинам: в Харькове жена ударом ножа в пах убила мужа

Сказал, что идет по другим женщинам: в Харькове жена ударом ножа в пах убила мужа

За содеянное женщина получила 9 лет тюрьмы.

В Харькове суд приговорил женщину к 9 годам лишения свободы за убийство мужа. Во время ссоры она убила его, ударив в пах.

Об этом говорится в Реестре судебных решений.

Убийство произошло в октябре прошлого года. Мужчина с женщиной, вернувшись из гостей, где было застолье, поссорились на кухне. Женщина как раз разделывала ножом курицу, которую собиралась приготовить, а мужчина взял ключи и заявил, что собирается идти гулять и добавил, что к другим женщинам.

Из-за этого произошла ссора, а женщина ударила мужа ножом в область паха слева, повредив паховую артерию и паховую вену. Из-за кровоизлияния мужчина скончался на месте.

В суде обвиняемая отметила, что раскаивается в том, что совершила преступление, однако просила учесть, что намерения убивать своего мужа не было, гражданский иск признала частично — в сумме 50 тысяч грн.

За умышленное убийство суд приговорил уроженку Винницы к 9 годам лишения свободы. Ее также обязали выплатить 100 тысяч гривен компенсации морального вреда свекрови.

Напомним, что суд вынес приговор 22-летнему тернополянину, который убил сожителя матери, сняв жестокий процесс на камеру телефона. За содеянное юноша получил 12 лет тюрьмы.

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