Сказал, что идет по другим женщинам: в Харькове жена ударом ножа в пах убила мужа

За содеянное женщина получила 9 лет тюрьмы.
В Харькове суд приговорил женщину к 9 годам лишения свободы за убийство мужа. Во время ссоры она убила его, ударив в пах.
Об этом говорится в Реестре судебных решений.
Убийство произошло в октябре прошлого года. Мужчина с женщиной, вернувшись из гостей, где было застолье, поссорились на кухне. Женщина как раз разделывала ножом курицу, которую собиралась приготовить, а мужчина взял ключи и заявил, что собирается идти гулять и добавил, что к другим женщинам.
Из-за этого произошла ссора, а женщина ударила мужа ножом в область паха слева, повредив паховую артерию и паховую вену. Из-за кровоизлияния мужчина скончался на месте.
В суде обвиняемая отметила, что раскаивается в том, что совершила преступление, однако просила учесть, что намерения убивать своего мужа не было, гражданский иск признала частично — в сумме 50 тысяч грн.
За умышленное убийство суд приговорил уроженку Винницы к 9 годам лишения свободы. Ее также обязали выплатить 100 тысяч гривен компенсации морального вреда свекрови.
Напомним, что суд вынес приговор 22-летнему тернополянину, который убил сожителя матери, сняв жестокий процесс на камеру телефона. За содеянное юноша получил 12 лет тюрьмы.