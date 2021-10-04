"Сказал, что к следующей станции не доеду": в поезде "Укрзализныци" цеплялись к женщине, никто не реагировал

"Сказал, что к следующей станции не доеду": в поезде "Укрзализныци" цеплялись к женщине, никто не реагировал

Женщина вызвала полицию, однако ни у кого к нарушителям претензий не было.

В поезде сообщением "Львов-Запорожье" нетрезвые пассажиры цеплялись к попутчицы. При этом ни проводница, ни начальник поезда их успокоили.

Об этом в Facebook написала пострадавшая Евгения Захарченко.

По словам женщины, с ней в соседнем купе ехала пара, которая сначала курила в тамбуре, а потом эти люди распивали алкоголь и громко ругались. В то же время проводница в вагоне старалась не замечать нарушения и игнорировала нетрезвых.

Когда на следующей станции нетрезвые пассажиры докупили выпивку и продолжили шумное застолье в поезде, Евгения Захарченко обратилась к проводницы с просьбой что-то сделать. Когда это услышал мужчина, который дебоширил в вагоне, то пригрозил женщине тем, что "она до следующей станции не доедет".

"Когда я начала громко возмущаться, проводница, которая стояла за 1,5 метров от нас, сказала, что ничего не слышала, что надо видеозапись или письменные подтверждения двух свидетелей. А жена этого пьяного мужчины, еле стоя на ногах, начала кричать, что они не пили, не курили, я все придумываю. Поскольку адекватной реакции от проводницы я уже не ожидала, позвонила в полицию", — отметила Евгения Захарченко.

Полиция должна была прибыть через 1,5 часа на станции Вапнярка. На это начальник поезда сказал, что пусть так и будет и копы все выяснят. Женщину после звонка на горячую линию "Укрзализныци" таки перевели в другой вагон. Однако когда приехала полиция, то потерпевшую не позвали, а начальник поезда заявил, что "ни у кого нет претензий".

"Штраф там небольшой, а вот оказавшись на маленькой станции, этим выпивохам пришлось бы поломать голову, решая вопрос, как добраться домой. Может, бы это в следующий раз заставило воздержаться от курения и употребления спиртного в поезде. А так начальник поезда и проводница своим снисходительным отношением продемонстрировали, что пить и курить можно и дальше, главное не буянить", — отметила Евгения Захарченко.

В "Укрзализныце" прокомментировали скандал. Там заявили, что ни у кого из пассажиров не было жалоб, поэтому полиция, прибывшая на станцию составила протокол о ложном вызове.

"Мы в любом случае согласны с тем, что полиции следовало дождаться вас, как заявителя, а с поездной бригадой еще раз актуализируем порядок действий в подобных случаях. Мы обязательно проведем соответствующие работы, чтобы не допускать таких ситуаций в будущем" — ответили в "Укрзализныци".

Напомним, в Киеве пассажиры купили билеты на вагоны поезда "Киев-Черновцы", которых не было. Поэтому они 12 часов ехали в вагоне.

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