Сказал, что плохо себя чувствует и "камнем пошел на дно": в Одессе на пляже утонул 17-летний юноша

Сказал, что плохо себя чувствует и "камнем пошел на дно": в Одессе на пляже утонул 17-летний юноша

Ребята находились на волнорезе.

В понедельник, 19 июля, в Одессе в районе 11-й станции Большого Фонтана на пляже для людей с ограниченными физическими возможностями утонул парень, который отдыхал вместе с другом.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, пишет УНИАН.

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"Юноша сказал другу, что плохо себя чувствует. Ребята могли вернуться на берег, пройдя по волнорезу, а затем — по пирсу, но пустились вплавь. На обратном пути, недалеко от волнореза, юноша "камнем пошел на дно". Его товарищ выплыл на берег и сразу позвал на помощь спасателей ", — рассказали в мэрии.

Отмечается, что юношу подняли с глубины около 3 метров, реанимационные мероприятия проводились в течение 40 минут, но спасти его не удалось.

Напомним:

В Одесской областной детской больнице умерла 13-летняя девушка. Известно, что она едва не утонула, ее успели вытащить из воды. 10 июля девочку доставили в больницу из Белгород-Днестровского, где за ее жизнь боролись врачи.

Известно, что она едва не утонула, ее успели вытащить из воды. 10 июля девочку доставили в больницу из Белгород-Днестровского, где за ее жизнь боролись врачи. Также спасатели нашли мужчину, который занимался подводной рыбалкой и исчез в районе яхт-клуба в городе Черноморск.

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