"Сказал, что уже ничего не болит, и уснул": в Харьковской области из-за аппендицита умер 5-летний мальчик

Врач-хирург не смог принять ребенка, потому что в это время оперировал другого пациента.
В Харьковской областной клинической больницы №1 умер 5-летний мальчик из села Волохов Яр. В ребенка диагностировали острую болезнь аппендицита, однако из-за потерянного времени не успели спасти.
Об этом сообщает Балаклея FM 90.5.
По данным СМИ, ребенка с подозрением на острую болезнь аппендицита 1 июня госпитализировали в хирургическое отделение Балаклейской районной больнице. Там мальчик с родителями провел около двух часов, ожидая результатов анализов и врача-хирурга. Впоследствии мальчика решили вести в больницу в Харьков. Собеседники радиостанции сообщили, что тогда мальчик сказал, что его уже ничего не болит и начал засыпать.
В Харьковской областной клинической больницы №1 информацию о смерти ребенка подтвердили. По предварительным данным, причиной смерти мальчика является интоксикация организма.
"В настоящее время известно, что мальчик умер в реанимационном отделении Харьковской областной клинической больницы №1. К тому ребенку проводили подготовительные действия для перевода в больницу в Харькове. Мальчик был госпитализирован в отделение Балаклейской больнице и ждал врача-хирурга, который проводил операцию" — сообщает Балаклея FM 90.5.
Напомним, на Волыни умерла 2-летняя девочка, которую не приняла врач.