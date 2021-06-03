"Сказал, что уже ничего не болит, и уснул": в Харьковской области из-за аппендицита умер 5-летний мальчик

Врач-хирург не смог принять ребенка, потому что в это время оперировал другого пациента.

В Харьковской областной клинической больницы №1 умер 5-летний мальчик из села Волохов Яр. В ребенка диагностировали острую болезнь аппендицита, однако из-за потерянного времени не успели спасти.

Об этом сообщает Балаклея FM 90.5.

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По данным СМИ, ребенка с подозрением на острую болезнь аппендицита 1 июня госпитализировали в хирургическое отделение Балаклейской районной больнице. Там мальчик с родителями провел около двух часов, ожидая результатов анализов и врача-хирурга. Впоследствии мальчика решили вести в больницу в Харьков. Собеседники радиостанции сообщили, что тогда мальчик сказал, что его уже ничего не болит и начал засыпать.

В Харьковской областной клинической больницы №1 информацию о смерти ребенка подтвердили. По предварительным данным, причиной смерти мальчика является интоксикация организма.

"В настоящее время известно, что мальчик умер в реанимационном отделении Харьковской областной клинической больницы №1. К тому ребенку проводили подготовительные действия для перевода в больницу в Харькове. Мальчик был госпитализирован в отделение Балаклейской больнице и ждал врача-хирурга, который проводил операцию" — сообщает Балаклея FM 90.5.

Напомним, на Волыни умерла 2-летняя девочка, которую не приняла врач.

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