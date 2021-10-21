Сказал "Добрый вечер" и расстрелял семью: в Хмельницкой области суд назначил убийце высшую меру наказания

Он проведет в тюрьме всю жизнь, а также выплатит один миллион гривен компенсации.

В Хмельницкой области суд отправил на пожизненное заключение мужчину, который расстрелял из ружья двух человек и ранил ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Каменец-Подольского горрайонного суда.

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Как стало известно, еще весной 2019 года осужденный пришел с ружьем в дом, в котором находилась целая семья. Мужчина зашел на кухню, сказал: “Добрый вечер” и выстрелил из оружия в тещу и тестя. Защитить дедушку пыталась несовершеннолетняя девочка, которая бросилась его прикрывать. В этот момент стрелок ранил и ее.

Вызвала на место полицию и позвала на помощь старшая дочь, которая выбежала на улицу. В это время жена стрелка вырвала у него ружья и выбросила. Мужчина же попытался покончить жизнь самоубийством, для чего залез в авто и поджег его. Однако транспортное средство потушили соседи семейства.

В ходе судебных разбирательств стрелок полностью признал свою вину, при этом извиняться перед пострадавшими отказался. Также он не объяснил, что спровоцировало его пойти на преступление. Семья попросила для него самого строгого наказания.

"Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области завершил рассмотрение дела по обвинению жителя с. Милевцы в совершении умышленного убийства двух лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих людей (п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Наказание в виде пожизненного лишения свободы суд признал справедливым и достаточным. Гражданский иск потерпевших суд удовлетворил в полном объеме и присудил взыскать с обвиняемого одного млн грн морального ущерба", — рассказали в пресс-службе Каменец-Подольского горрайонного суда.

Напомним, что в Одессе житель Днепропетровщины устроил резню в хостеле.

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