Сказала, что ей угрожают оружием: в Днепре женщина с российским паспортом разыграла патрульных

Женщину доставили в отделение полиции и составили на нее постановление.
В Днепре женщина позвонила в полицию и заявила, что ее сожитель угрожает ей оружием. Впоследствии выяснилось, что гражданка решила разыграть правоохранителей.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как выяснилось, инцидент произошел поздно вечером 30 июня на улице Балка Живописная. В полицию позвонила женщина и заявила, что ее сожитель угрожает ей автоматическим оружием, которое он якобы привез из зоны ООС.
Уже на месте патрульные выяснили, что женщина решила их разыграть. Также оказалось, что у гражданки российский паспорт. По ее словам, документы, которые позволяют ей проживать в Украине, просрочены.
Женщину доставили в отделение полиции и выписали ей постановление за заведомо ложный вызов.
Напомним, что в Каменском Днепропетровской области на пляже произошел конфликт. Охранник сделал замечание нетрезвым отдыхающим, из-за чего произошел конфликт, в результате чего собака набросилась на отдыхающих.