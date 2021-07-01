Сказала, что ей угрожают оружием: в Днепре женщина с российским паспортом разыграла патрульных

Сказала, что ей угрожают оружием: в Днепре женщина с российским паспортом разыграла патрульных

Женщину доставили в отделение полиции и составили на нее постановление.

В Днепре женщина позвонила в полицию и заявила, что ее сожитель угрожает ей оружием. Впоследствии выяснилось, что гражданка решила разыграть правоохранителей.

Об этом пишет издание "Информатор".

Как выяснилось, инцидент произошел поздно вечером 30 июня на улице Балка Живописная. В полицию позвонила женщина и заявила, что ее сожитель угрожает ей автоматическим оружием, которое он якобы привез из зоны ООС.

Уже на месте патрульные выяснили, что женщина решила их разыграть. Также оказалось, что у гражданки российский паспорт. По ее словам, документы, которые позволяют ей проживать в Украине, просрочены.

Женщину доставили в отделение полиции и выписали ей постановление за заведомо ложный вызов.

Напомним, что в Каменском Днепропетровской области на пляже произошел конфликт. Охранник сделал замечание нетрезвым отдыхающим, из-за чего произошел конфликт, в результате чего собака набросилась на отдыхающих.

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