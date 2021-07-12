Сказала, что напоролся на косу: в Житомирской области женщина зарезала мужа

Сказала, что напоролся на косу: в Житомирской области женщина зарезала мужа

Злоумышленница пыталась скрыть преступление.

В субботу, 10 июля, 50-летняя женщина ударила ножом своего 60-летнего сожителя — жителя Гришковецкой общины. Впоследствии убийство она пыталась выдать за несчастный случай.

Об этом сообщила полиция Житомирской оюласти.

"О событие утром, около 9:50, сообщил фельдшер экстренной медицинской помощи, который выезжал на якобы несчастный случай", — рассказали правоохранители.

Полицейские на месте происшествия выяснилось, что сожительница погибшего нанесла ему смертельное ранение во время внезапного конфликта, однако пыталась скрыть это преступление.

Сожительница мужчины утверждала, что он случайно напоролся на косу и получил ранение.

Впрочем осмотр места происшествия, а также характер полученной погибшим травмы, указывал на другие обстоятельства.

Полицейские предварительно установили, что незадолго до происшествия мужчина и его 50-летняя сожительница вместе распивали спиртное и между ними возник конфликт. В разгар эмоций женщина вероятно и нанесла оппоненту ножевое ранение.

Подозреваемую задержали и открыли уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Женщине объявили о подозрении. Вскоре решится вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, под Днепром полиция 13 часов отговаривала от самоубийства мужчину, который зарезал домроботницу.

Подозреваемого в покушении на убийство и незаконном лишении свободы детей в Днепропетровской области доставили в суд

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