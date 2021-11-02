"Сказала, катайся": в Запорожье бабушка толкла внука на качелях (видео)

"Сказала, катайся": в Запорожье бабушка толкла внука на качелях (видео)

Бабушка насильно усаживала внука на качели.

В Запорожье бабушка, гулявшая с внуком на детской площадке насильно садила его на качели и надавала подзатыльников.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Запорожье ХЗП".

Отмечается, что инцидент произошел в Шевченковском районе Запорожья. Бабушка гуляла с внуком на улице. Она стала требовать, чтобы тот катался на качелях, мальчуган – сопротивлялся.

Бабушка решила его насильно покатать, ускорилась и, побежала, чтобы усадить внука на качели, перецепилась и упала сама на нее, а потом из-за этого еще и надавала внуку подзатыльников.

Закончилось все тем, что мальчик сел на качели и через "не хочу" начал кататься, а бабушка ушла и заняла "смотровую" позицию на площадке.

В Запорожье бабушка била внука на качелях

Напомним, что в африканском городке Молеполол девочка каталась на качелях и случайно задушила себя бечевкой. Девятилетняя девочка скончалась.

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