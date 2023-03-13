"Сказали, что пьяный вид": любимую погибшего "Да Винчи" остановили для проверки, когда она возвращалась с его могилы

Девушку погибшего военного Дмитрия Коцюбайла ( "Да Винчи" ) Алину Михайлову остановили полицейские, когда она возвращалась с могилы любимого, им показалось, что она в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом Алина написала в комментарии в одной из соцсетей.

Так, по словам девушки, она поздно возвращалась с могилы Дмитрия, ведь это единственный способ побыть с ним наедине, без лишних людей.

Полицейские остановили ее на проспекте Академика Глушкова и сказали подышать им в лицо.

"За заправкой Кло на Глушкова меня останавливают полицейские, смотрят военный билет и говорят дыхнуть им в лицо, потому что у меня усталый вид, заплаканные глаза и я выгляжу пьяной", — рассказала подробности Алина.

После объяснений девушки, почему она так выглядит и откуда едет, полицейские не только не извинились перед ней, а более того – еще раз попросили пройти проверку.

Фото: скриншот

Смерть "Да Винчи"

Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" погиб в бою под Бахмутом.

9 марта с ним прощались в Прикарпатье – в небольшом селе Заднестрянское, где живут его мама, бабушка, брат и три сестры

Церемония прощания в Киеве прошла 10 марта на Майдане Незалежности. Отдать последний почет пришли, в частности президент Владимир Зеленский, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов. Президент передал матери "Да Винчи" Оксане Коцюбайло отличие "Крест боевых заслуг", которым посмертно удостоен ее сын.

А 1 декабря 2021 Дмитрий получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда".

Возлюбленная "Да Винчи" Алина Михайлова показала трогательный танец с Героем (видео).

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