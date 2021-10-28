"Сказали, что у ребенка синие губы, его трясет": в Кропивницком мать забрала переохлажденную дочь из садика

"Сказали, что у ребенка синие губы, его трясет": в Кропивницком мать забрала переохлажденную дочь из садика

Женщина потратила на лечение дочери 900 гривен.

Жительница Кропивницкого Оксана Деминтиенко лечит после переохлаждения в детском саду двухлетнюю дочь. С посиневшими губами и судорогами она забрала оттуда ребенка.

Об этом пишет Суспільне.

Также читайте Сколько домов в Украине подключили к отоплению: статистика по регионам

По словам женщины, вчера температура в помещении была 15 градусов.

"Мне позвонили из сада и сказали, что у моего ребенка синие губы, его трясет. Я ее забрала и повезла в больницу. Врач сказала, что это от переохлаждения. Сегодня сдали анализы, потому что повышенная температура тела была и вчера, и сегодня. В нашей группе 15 градусов уже неделю. Я одевала ребенку полушубок, ботинки и теплые колготки", — говорит Оксана.

На лекарства израсходовали почти 900 гривен.

"Врач сказала, что ребенок так замерз, что посинели губы. С сердцем у дочери все нормально, сегодня у нее уже красное горло", — добавила она.

Ребенка осматривала врач кропивницкой амбулатории №6 Ирина Дуванова: "Ребенок дрожал, так как было холодно в детсаду. У него была температура 37.5, когда пришла на прием — уже 39. У него были симптомы острой респираторной инфекции. Он очень часто ходил в туалет, это бывает так, когда человек переохлаждается, от этого и развивается вирусная инфекция".

Сотрудница отдела управления Госпродпотребслужбы в области Тамара Третяк говорит: ответственность за температурный режим в детском саду несет владелец.

"В соответствии с санитарным регламентом, температура в групповых помещениях дошкольных учреждений должна быть от 19 до 23 градусов тепла. Отопление в детском саду включили, в заведении проводятся работы, батареи уже теплые", — заверила Третяк.

Ранее стало известно, что в Тернопольской области дети спят в саду в куртках, потому что в помещении всего +10.

Новости Украины: во Львове мужчина разводит костер в квартире из-за отсутствия отопления

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку