"Сказали, что все идет по плану": детали гибели 29-летней женщины после визита к стоматологу в Хмельницком

Адвокат клиники уверяет, что после ухудшения состояния женщины врачи приняли ряд мер, согласно протоколам. Причину, почему Оксана впала в кому и умерла, должна установить судмедэкспертиза.

Муж 29-летней хмельничанки Оксана Гладий, которая впала в кому и умерла после удаления "зубов мудрости", рассказал подробности трагедии и объяснил, почему обвиняет во всем стоматологическую клинику.

Об этом сообщает "Суспільне".

Напомним, что Оксана умерла после месячного пребывания в коме, у нее остался трехлетний сын.

Муж покойной врач-кардиолог Михаил Гладий рассказал, что 27 декабря 2022 года она прибыла в одну из стоматологических клиник Хмельницкого, чтобы под общей анестезией удалить "зубы мудрости" перед установкой брекетов.

Михаил говорит, что Оксана зашла в стоматкабинет и работники клиники сказали мужчине, что позвонят ему, когда можно будет уже забрать жену. Ожидалось, что процедура займет от 40 мин. до часа.

"Это время прошло — мне никто не звонил. Я звонил им, трубку они не взяли. Это было где-то, наверное, через полтора часа после начала вмешательства. Затем они перезвонили, сказали, что все идет по плану, осталось удалить еще один зуб и будут заканчивать. Но они так и дальше не звонили. Прошло где-то, наверное, минут 30-40 и я самостоятельно начал ехать к ним в клинику. И во время поездки ко мне позвонил владелец, сказал, что произошло осложнение", – описал события Михаил.

Фото Михаила Гладия

Когда муж прибыл в клинику, то обнаружил, что у жены затрудненное дыхание и при этом она не была подключена ни к монитору, показывающему кардиограмму, ни к аппарату ИВЛ.

"Спросил сначала, почему она не заинтубирована, почему ее не подсоединили к аппарату искусственной вентиляции. Они объяснили это тем, что у них нет ни ларингоскопа, ни интубационной трубки. У них был только концентратор. Мониторирование давления было с помощью электронного тонометра, пульсоксиметр был на пальце – было видно, какая сатурация. И все. То есть, она даже не была подключена к монитору, на котором должно было быть видно, какая кардиограмма, не было видно сатурацию полноценно", — рассказал муж Оксаны.

Корреспондент издания попыталась узнать о ходе операции у владельца стоматологической клиники. Его адвокат Ярослав Куц рассказал, что операция проходила по плану, в том числе и в отношении временных границ. По словам адвоката, у женщины "начали понижаться показатели". Куц заверил, что после этого врачи, в том числе и врач-анестезиолог, приняли ряд мер, согласно протоколам.

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"Это было и переподключение на средство искусственной вентиляции легких, это было и введение целого ряда препаратов и других действий, позволивших в кратчайшие сроки привести состояние и показатели здоровья пациентки в норму. Соответственно, затем происходили медицинские манипуляции, во время которых прибыл именно муж. И когда пациентка самостоятельно не смогла выйти из состояния седации за временным промежутком, как это было определено протоколом, именно тогда была вызвана скорая медицинская помощь", — рассказал адвокат владельца клиники.

Тогда Оксану в критическом состоянии "скорая" доставила в Хмельницкий сердечно-сосудистый центр. Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Юрий Гордеев рассказал, что женщина на тот момент не реагировала на тактильные, болевые, языковые раздражители, и уже находилась в глубокой коме третьей степени.

"Дыхание происходило через эндотрахеальную трубку. По словам сопровождающего анестезиолога и врача скорой помощи, интубация произошла после приезда кареты скорой помощи. После этого она доставлена к нам. Кома третьей степени свидетельствует о вероятной гибели коры головного мозга", — объяснил Гордеев.

Оксана больше месяца провела в состоянии комы и 2 февраля 2023 года умерла.

Ее муж Михаил написал заявление в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Проводятся следственные действия и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Именно результаты судебно-медицинской экспертизы смогут показать, почему Оксана оказалась в коме и умерла. Об этом рассказал основатель Хмельницкой областной общественной организации по правовой и социальной защите медиков и фармацевтов "Монолит", адвокат Олег Пидлисный.

"Соответственно, собираются исходные данные для назначения экспертизы. Экспертиза может быть длительное время. И в зависимости от результатов экспертизы можно определить, была ли это врачебная ошибка, или ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, или неоказание помощи", — пояснил Пидлисный.

Напомним, в Казахстане пациентка выжила после 53 остановок сердца в сутки. Женщине сделали операцию из-за инфаркта.

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