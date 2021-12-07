Сказали детям, что пошли рыбачить: в Житомирской области пропали супруги

Сказали детям, что пошли рыбачить: в Житомирской области пропали супруги

В водоеме нашли лодку, принадлежавшую главе семьи.

В Житомирской области водолазы, правоохранители и местные жители ищут супругов, которые, вероятно, утонули.

Об этом сообщает "Рупор Житомира".

Вчера, 6 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что из дома в селе Парипсов Попельнянского общества ушли муж и жена и не вернулись. Об этом сообщили родные супругов.

Дома сами остались двое детей 7 и 4 лет. Сейчас о них заботятся родственники.

О семье известно, что она состоит на учете социальных служб. Старший мальчик рассказал, что мама с папой якобы пошли рыбачить еще несколько дней назад (вероятно 4 декабря) и домой не вернулись.

Правоохранители устанавливают местонахождение семейной пары. К поискам 26-летней женщины и ее 31-летнего мужа присоединились полицейские, спасатели, представители местной общины и водолазы.



Сейчас обследуют пруд. Там нашли пустую лодку, которой могли пользоваться супруги.

В настоящее время идет обследование пруда и окружающей территории.

По состоянию на 13:00 7 декабря обследование дна пруда водолазы были вынуждены прекратить из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, что под Луцком нашли 36-летнего мужчину, пропавшего неделю назад. Его обнаружили на даче.

Читайте также: