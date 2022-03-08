"Сказали, отступать нельзя, потому что свои же застрелят": в Снигиревке в плен взяли 9 оккупантов из "заградотряда" (видео)

"Сказали, отступать нельзя, потому что свои же застрелят": в Снигиревке в плен взяли 9 оккупантов из "заградотряда" (видео)

Пленные рассказывают, что их обманом завезли на территорию Украины и заставили воевать.

В Снегиревке Николаевской области в плен ВСУ и терробороны сдались 9 военных РФ. По словам пленных, они ехали на учебу в Джанкой, а затем их насильно отправили в Украину.

Об этом они рассказали украинским защитникам.

Как говорят пленные, они не хотели воевать, но им сказали, что их застрелят сами же свои. Один из пленных ранен.

Напомним, что в Волынской области задержан бывший "беркутовец", который в 2014 году сбежал из Украины, однако в 2022 году вернулся, чтобы выполнять задачи вражеской спецслужбы. ФСБ дала ему задание вступить в терроборону.