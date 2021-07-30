"Сказали поститься и не обращаться к врачам": отец 16-летнего парня из Одессы рассказал, как довел сына до анорексии

"Сказали поститься и не обращаться к врачам": отец 16-летнего парня из Одессы рассказал, как довел сына до анорексии

Мужчина утверждает, что он пытался помочь сыну.

Отец, который в Одессе морил голодом 16-летнего парня, рассказал, что так он лечил его от духовных проблем.

Об этом он сказал в программе "Говорит Украина".

Бабушка парня рассказала, что ее внук живет вместе с ней, дедушкой и родителями. В том, что произошло она обвинила своего зятя. По словам женщины, в ее внука после рождения начались проблемы со здоровьем и он резко перестал разговаривать. Поэтому только в 10 лет мальчик пошел в специализированную школу. Женщина утверждает, что она втайне от зятя, пыталась кормить внука.

Отец 16-летнего Андрея рассказал, что он наоборот, пытался помочь сыну. Для этого он даже ушел с работы, чтобы посвятить себя воспитанию ребенка, поскольку мать Андрея находится на лечении в психоневрологическом диспансере. Он отмечает, что не морил сына голодом, а просто воспользовался советом монаха, который якобы порекомендовал мальчику поститься, в частности не употреблять мясных и молочных продуктов. При этом мужчина утверждает, что он кормил парня другими продуктами.

"Худеть начал три месяца назад. Его вес был 46 килограммов в июне, позже потерял еще 16 килограммов. Я не обратился к врачам, потому что был убежден, что смогу его накормить. Сын разучился глотать. Прием пищи длился 4-5 часов", — сказал отец Андрея.

При этом мужчина сказал, что считает, что у его сына нет проблем со здоровьем, а причиной всех проблем является духовная составляющая. Также отец рассказал, что синяки на теле сына, от специального ритуала, который он проводил бутылкой с маслом по коже парня.

"Мне отец Иона в монастыре сказал, что сыну надо поститься и не обращаться к врачам, ведь это проблема не физическая, а духовная", — убеждает отец мальчика.

Зато в монастыре, куда обращался мужчина, все опровергают. Там утверждают, что длительный пост рекомендован только монашеству, а отец Иона, зная о серьезности ситуации, никогда бы не порекомендовал не прибегать к медикам.

"Я убежден, если отец Иона знал о тяжелом состоянии мальчика, то никогда бы не благословил избегать врачей. Мы верим в силу святой воды и масла, но каждый православный христианин должен думать и быть адекватным, и относиться к этому с умом, и, если заболеем, должны обращаться к врачам. Отец должен был обратиться к врачу, а то что он делает не имеет ничего общего с церковью ", — прокомментировал ситуацию клирик Одесской епархии УПЦ Никита Комов.

Медики же отметили, что парень уже чувствует себя лучше и уже скоро, если не будет осложнений, он может начать набирать вес.

Напомним, 16-летнего мальчика с анорексией спасают в Одессе. При росте метр восемьдесят подросток весит тридцать килограммов.

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