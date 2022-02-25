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Скажи "паляниця": в ВСУ рассказали, как отличить оккупанта

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Скажи "паляниця": в ВСУ рассказали, как отличить оккупанта

Украинские военные общаются исключительно на украинском.

Вооруженные силы Украины общаются исключительно на украинском языке, поэтому диверсантов можно легко вычислить.

Об этом сообщают в ВСУ.

"Украинские военные общаются исключительно на украинском, чтобы выявлять и отличать врага", — сообщили в ВСУ.

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