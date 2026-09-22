"Скажи спасибо, что не пакуем": в Кривом Роге люди в форме избили мужчину на глазах у жены с младенцем (видео)

Мужчина в военной форме с деревянной битой в руке / Иллюстративное фото / © ТСН

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В Кривом Роге пятеро неизвестных жестоко избили мужчину деревянными битами прямо на улице на глазах у шокированной жены и 11-месячного сына. Очевидцы уверяют, что среди нападавших двое были одеты в военную форму.

Об этом сообщило местное медиа «Свої Кривий Ріг».

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Когда житель Кривого Рога возвращался домой вместе с женой и 11-месячным сыном, неизвестные избили его битами и применили перечный баллончик. Инцидент произошел по ул. Святителя Василия Великого (Качалова).

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По словам очевидцев, в нападении участвовали пять человек. Двое были одеты в военную форму, похожую на форму работников ТЦК и СП, еще трое были в черных спортивных костюмах.

Жена потерпевшего рассказала, что все началось после того, как рядом с ними остановился белый Volkswagen. Из автомобиля выглянули неизвестные и обратились к ее мужу: «Скажи спасибо, что мы не будем тебя „паковать“, потому что ты с женой и ребенком». Мужчина ответил: «Это вас нужно поблагодарить?», после чего из буса выбежали пять человек и напали на него.

Очевидцы утверждают, что при избиении нападавшие использовали деревянные биты.

Супруга также заявила, что во время стычки один из нападавших выбил у нее из рук телефон. Женщина пыталась прекратить избиение, подчеркивая, что ее муж является отцом трех маленьких детей. В то же время, по ее словам, перед нападением у мужчины не требовали документов для проверки данных.

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Впоследствии на шум отреагировали жители близлежащих домов. Когда люди начали выходить на улицу, бус с нападающими покинул место происшествия.

После инцидента супруги вызвали скорую помощь и полицию. По данным СМИ, после избиения потерпевший жалуется на боль в области почек. В дальнейшем мужчине должны провести медицинское обследование.

Днепропетровский областной ТЦК и СП или Криворожский РТЦК и СП не высказывались об инциденте. ТСН.ua пытается взять комментарии.

Дата публикации 10:36, 22.09.26 Количество просмотров 39 Жестокое избиение мужчины битами в Кривом Роге сняли на видео

К слову, ранее блогер Дана Находка заявила, что на Волыни представители ТЦК жестко избили ее мужа Дмитрия — ветерана с инвалидностью. По словам женщины и самого ветерана, его силой затащили в бус, душили, избивали, угрожали расправой и пытались забрать телефон при наличии отсрочки. В ТЦК все обвинения отрицали.

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